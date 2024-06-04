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В больнице №4 Нижнего Тагила временно не работают городские телефоны

В больнице №4 Нижнего Тагила временно не работают городские телефоны

4 июня 2024, 09:39
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле в больнице №4 временно не работают городские номера телефонов. Они перестали быть доступны 4 июня 2024 года.

Номера в настоящее время недоступны из-за технических неисправностей. Сейчас идут восстановительные работы, после завершения которых по данным телефонам снова можно будет звонить, рассказали в группе ВКонтакте «Городская больница №4 г. Нижний Тагил».

Телефоны для обращения:

  • Поликлиника — 89221120302;
  • Приемное отделение (хирургия) — 89321170479;
  • Приемное отделение (терапия) — 89321232537;
  • Отделение реанимации и интенсивной терапии — 89321149343;
  • Номер для звонков в отделения стационара — 8(3435) 211-036 (добавочный номер).

Напомним, 26 мая 2024 года в Екатеринбурге произошел массовый сбой СДЭК, из-за чего горожане не могли отправить и получить послания. 31 мая работа сервиса была возобновлена.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Больница#Телефоны#Ремонтные работы#Номера#Технические неисправности#Екатеринбург#Инцидент
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