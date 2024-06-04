В больнице №4 Нижнего Тагила временно не работают городские телефоны

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Updated Сегодня, 09:41
Номера в настоящее время недоступны из-за технических неисправностей. Сейчас идут восстановительные работы, после завершения которых по данным телефонам снова можно будет звонить, рассказали в группе ВКонтакте «Городская больница №4 г. Нижний Тагил».
Телефоны для обращения:
Напомним, 26 мая 2024 года в Екатеринбурге произошел массовый сбой СДЭК, из-за чего горожане не могли отправить и получить послания. 31 мая работа сервиса была возобновлена.