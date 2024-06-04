Водитель-вулканизаторщик из Каменска-Уральского погиб на СВО

До того, как отправиться на спецоперацию, Сергей трудился на предприятии. В зоне боевых действий мужчина оказался весной 2023 года. Он был водителем-вулканизаторщиком. Погиб каменец 18 апреля, сообщили в администрации Каменска-Уральского.