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Updated Сегодня, 09:15

Водитель-вулканизаторщик из Каменска-Уральского погиб на СВО

Водитель-вулканизаторщик из Каменска-Уральского погиб на СВО

4 июня 2024, 09:13
Фото: администрация Каменска-Уральского
В Каменске-Уральском 3 июня попрощались с погибшим на СВО 45-летним Сергеем Вольхиным. Похороны проходили на Аллее славы.

До того, как отправиться на спецоперацию, Сергей трудился на предприятии. В зоне боевых действий мужчина оказался весной 2023 года. Он был водителем-вулканизаторщиком. Погиб каменец 18 апреля, сообщили в администрации Каменска-Уральского.

Фото: администрация Каменска-Уральского

Проводили бойца с почестями. В небо были запущены залпы. Также его почтили минутой молчания.

Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО 37-летнего Александра Халдеева из Нижнего Тагила.

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