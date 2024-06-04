Водитель-вулканизаторщик из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
До того, как отправиться на спецоперацию, Сергей трудился на предприятии. В зоне боевых действий мужчина оказался весной 2023 года. Он был водителем-вулканизаторщиком. Погиб каменец 18 апреля, сообщили в администрации Каменска-Уральского.
Проводили бойца с почестями. В небо были запущены залпы. Также его почтили минутой молчания.
Напомним, ранее стало известно о гибели на СВО 37-летнего Александра Халдеева из Нижнего Тагила.