Эксперт дал советы по облегчению аллергии на пыльцу деревьев

Чтобы минимизировать контакт с аллергенами в доме, рекомендуется закрыть окна или навесить их влажной марлей, регулярно проводить уборку, чаще менять постельное белье и удалить «пылесборники» как мягкие игрушки и ковры. Если у вас нет кондиционера или очистителя воздуха, стоит задуматься о покупке таких устройств. Вот что сказала врач.