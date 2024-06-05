Эксперт дал советы по облегчению аллергии на пыльцу деревьев

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Чтобы уменьшить проявления аллергии на пыльцу деревьев, рекомендуется использовать медицинскую маску и очки на улице и избегать мест, где много деревьев, таких как парки или аллеи. Об этом сообщила кандидат медицинских наук Любовь Станкевич, пишет sibdepo.ru.
Аллергия — серьезное заболевание, поэтому важно обратиться к специалисту. Врач поможет определить основные и перекрестные аллергены и предложит соответствующую терапию.
Кроме визита к врачу, каждый, страдающий от поллиноза, должен соблюдать профилактические меры, чтобы облегчить свое состояние. Рекомендуется носить медицинскую маску и очки на улице, а по возвращении домой сразу же выстирать одежду и удалить пыль с верхней одежды специальной щеткой. Также полезным будет принять душ.
Чтобы минимизировать контакт с аллергенами в доме, рекомендуется закрыть окна или навесить их влажной марлей, регулярно проводить уборку, чаще менять постельное белье и удалить «пылесборники» как мягкие игрушки и ковры. Если у вас нет кондиционера или очистителя воздуха, стоит задуматься о покупке таких устройств. Вот что сказала врач.