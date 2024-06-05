Эксперт Герасимов назвал самые выгодные варианты летней подработки для студентов

Согласно Герасимову, наиболее популярным выбором для заработка в летнее время является работа курьером. Этот вариант удобен тем, что график работы можно согласовать с собственными планами. Студент может сам решать, сколько часов в день ему работать — от двух до шестнадцати. Задачи курьера включают доставку заказов до дверей клиентов. Работодатели предоставляют транспортное средство для передвижения — велосипед или электросамокат. Оплата за смену составляет в среднем 4000 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».