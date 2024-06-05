Эксперт Герасимов назвал самые выгодные варианты летней подработки для студентов

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Согласно Герасимову, наиболее популярным выбором для заработка в летнее время является работа курьером. Этот вариант удобен тем, что график работы можно согласовать с собственными планами. Студент может сам решать, сколько часов в день ему работать — от двух до шестнадцати. Задачи курьера включают доставку заказов до дверей клиентов. Работодатели предоставляют транспортное средство для передвижения — велосипед или электросамокат. Оплата за смену составляет в среднем 4000 рублей, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Также хорошим вариантом для студента будет заняться работой грузчика, добавил Герасимов. Он отметил, что сегодня работа грузчиком намного проще, чем может показаться, так как все складские помещения оборудованы специальной техникой для перевозки грузов. График работы грузчика свободный, а оплата за смену составляет от 2700 до 4000 рублей.
Также есть вид деятельности, который требует дополнительного обучения, например, работа кассиром. Здесь ставка за смену в будни составит 2700 рублей, а в выходные — 3000 рублей. График работы в этом случае классический — восемь часов в день, и подработку можно найти поближе к дому.