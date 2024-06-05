Как есть мороженое, не набирая лишние килограммы: советы диетолога

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Она объяснила, что мороженое не содержит клетчатки и не дает ощущения сытости. Чтобы избежать переедания, перед тем как есть мороженое, рекомендуется поесть фрукты. Они содержат клетчатку, которая поможет чувствовать себя насыщенным и предотвратит бесконтрольное употребление мороженого, пишет sibdepo.ru.
Нурия Дианова советует покупать небольшие порции мороженого. Перед тем, как приступить к съеданию мороженого, рекомендуется сначала съесть фрукт. Это поможет получить удовольствие от мороженого и успокоиться. Она также указывает на то, что добавки, используемые в обычном пломбире, увеличивают его калорийность. Фруктовый лед может повысить уровень сахара в крови, поэтому Нурия Дианова советует использовать сорбет в качестве альтернативы. Сорбет готовится на основе фруктового пюре, а не сока, и его можно приготовить самостоятельно.