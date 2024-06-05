Как есть мороженое, не набирая лишние килограммы: советы диетолога

Нурия Дианова советует покупать небольшие порции мороженого. Перед тем, как приступить к съеданию мороженого, рекомендуется сначала съесть фрукт. Это поможет получить удовольствие от мороженого и успокоиться. Она также указывает на то, что добавки, используемые в обычном пломбире, увеличивают его калорийность. Фруктовый лед может повысить уровень сахара в крови, поэтому Нурия Дианова советует использовать сорбет в качестве альтернативы. Сорбет готовится на основе фруктового пюре, а не сока, и его можно приготовить самостоятельно.