tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

В Кузбассе открылся первый пляж

5 июня 2024, 11:04
В Кемеровской области открылся первый пляж, но к сожалению, пока погода не располагает к отдыху. Станислав Черданцев, глава Гурьевского городского округа, сообщил о запуске Центра семейного отдыха «Салаирские плёсы» с 1 июля.

Однако, из-за холодной воды, которая пока не прогрелась до +19 градусов, купание на пляже запрещено. Тем не менее, «Салаирские плёсы» являются единственным местом для организованного отдыха в этом районе. Здесь проведена обработка территории от клещей, дно проверено водолазами, а спасатели уже начали свою работу, пишет sibdepo.ru.

Водные пробы также были взяты Роспотребнадзором. Все это было подчеркнуто Станиславом Черданцевым.

Подпишитесь
УХП или ЕВРАЗ НТМК? Выбросы формальдегида на День защиты детей подарили в Тагиле
Сегодня, 12:07
Часть Нижнего Тагила осталась без воды из-за аварии на Октябрьской революции
Сегодня, 11:35
Дроны начнут летать над Каменском-Уральским
Сегодня, 13:24
Массовое ДТП произошло в Нижнем Тагиле на Восточном шоссе
Сегодня, 13:22
Тест «Вы истинный знаток Пушкина, если ответите на все вопросы»
Сегодня, 11:14
39 лесных пожаров потушили в Свердловской области в мае
Вчера, 13:46
"