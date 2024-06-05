В Кузбассе открылся первый пляж

Однако, из-за холодной воды, которая пока не прогрелась до +19 градусов, купание на пляже запрещено. Тем не менее, «Салаирские плёсы» являются единственным местом для организованного отдыха в этом районе. Здесь проведена обработка территории от клещей, дно проверено водолазами, а спасатели уже начали свою работу, пишет sibdepo.ru.