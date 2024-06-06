Диетолог Елена Соломатина: мороженое без сахара может быть вредно для здоровья

По словам эксперта, это вид мороженого появился в ответ на возрастающую аллергенность и непереносимость некоторых пищевых компонентов. Однако, важно обратить внимание на его состав, чтобы избежать потенциальных проблем. Доктор отмечает, что некоторые альтернативные сладкие вещества могут быть более вредными, чем сам сахар. Например, фруктоза может способствовать развитию ожирения печени, пишет sibdepo.ru.