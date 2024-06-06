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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Россияне увеличили потребление успокоительных лекарственных препаратов

6 июня 2024, 12:30
Перед началом экзаменов в аптеках значительно возрос спрос на успокоительные препараты.

Спрос вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году россияне купили 2,65 миллиона упаковок успокоительных за неделю, а во время выпускных экзаменов только 2,44 миллиона упаковок. Кроме того, за пять месяцев россияне потратили на успокоительные препараты на 2,9 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году.

По словам экспертов, в настоящее время наиболее популярными успокоительными являются следующие препараты: корвалол (13,6%), мелатонин (9,3%), ново-пассит (8,8%), валерианка (7,8%), глицин-мелатонин (5,5%), мелаксен (5,2%), валокордин (4,1%), валосердин (4,0%), валемидин (3,4%) и пустырник (2,8%), пишет sibdepo.ru.

Однако стоит быть осторожными при использовании таких препаратов, особенно школьникам перед экзаменами, так как они могут вызывать сонливость и заторможенность.

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