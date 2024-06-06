Россияне увеличили потребление успокоительных лекарственных препаратов

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Спрос вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году россияне купили 2,65 миллиона упаковок успокоительных за неделю, а во время выпускных экзаменов только 2,44 миллиона упаковок. Кроме того, за пять месяцев россияне потратили на успокоительные препараты на 2,9 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году.
По словам экспертов, в настоящее время наиболее популярными успокоительными являются следующие препараты: корвалол (13,6%), мелатонин (9,3%), ново-пассит (8,8%), валерианка (7,8%), глицин-мелатонин (5,5%), мелаксен (5,2%), валокордин (4,1%), валосердин (4,0%), валемидин (3,4%) и пустырник (2,8%), пишет sibdepo.ru.
Однако стоит быть осторожными при использовании таких препаратов, особенно школьникам перед экзаменами, так как они могут вызывать сонливость и заторможенность.