Россияне увеличили потребление успокоительных лекарственных препаратов

Спрос вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. В 2021 году россияне купили 2,65 миллиона упаковок успокоительных за неделю, а во время выпускных экзаменов только 2,44 миллиона упаковок. Кроме того, за пять месяцев россияне потратили на успокоительные препараты на 2,9 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем году.