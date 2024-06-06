«Синтека» — единая цифровая система для закупок при строительстве соцобъектов страны

«Наша система уже зарекомендовала себя на рынке коммерческого строительства, начало сотрудничества с генеральными подрядчиками позволило нам прикоснуться к госзаказам и наработать экспертизу в автоматизации снабжения крупных проектов социального значения, сейчас этот опыт нами успешно тиражируется», — Илья Анисимов, генеральный директор ООО «Синтека».

Клиенты компании сообщают о серьезных изменениях в экономических показателях проектов, так в результате применения технологий для закупок было сэкономлено до 15% бюджета при строительстве Терапевтического Корпуса в г. Москва, 12% при реализации студенческого кампуса «Кантиана» и до 3% по каждой заявке на металлопрокат для ИТ-кампуса «Неймарк».