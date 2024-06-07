Деда пропавших в свердловском лесу подростков два дня допрашивает СК и полиция

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Дед пропавших подростков не задержан, однако ведутся следственные действия. Об этом Ura.ru рассказал брат Виктории и Григория Руслан.
Молодой человек также уточнил, почему ранее в разных СМИ появилась разная информация на основе рассказа дедушки. По его словам, заблудившись в лесу, пожилой мужчина пропустил прием лекарств, которые ему необходимы после инсульта. Из-за этого он начал хуже соображать.
Руслан также добавил, что мать Гриши и Вики тяжело переживает ситуацию, однако активно участвует во всех поисках.
Ранее брат подросток предположил, что их могли похитить.