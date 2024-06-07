Деда пропавших в свердловском лесу подростков два дня допрашивает СК и полиция

Молодой человек также уточнил, почему ранее в разных СМИ появилась разная информация на основе рассказа дедушки. По его словам, заблудившись в лесу, пожилой мужчина пропустил прием лекарств, которые ему необходимы после инсульта. Из-за этого он начал хуже соображать.