tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Дедушку пропавших в свердловском лесу детей опрашивает полиция и СК

Деда пропавших в свердловском лесу подростков два дня допрашивает СК и полиция

7 июня 2024, 14:54
Фото: 1MI

Дедушку пропавших в свердловском лесу детей опрашивает полиция и СК

Правоохранители пытаются выяснить у дедушки пропавших в Свердловской области брата и сестры, что произошло на самом деле.

Дед пропавших подростков не задержан, однако ведутся следственные действия. Об этом Ura.ru рассказал брат Виктории и Григория Руслан.

Молодой человек также уточнил, почему ранее в разных СМИ появилась разная информация на основе рассказа дедушки. По его словам, заблудившись в лесу, пожилой мужчина пропустил прием лекарств, которые ему необходимы после инсульта. Из-за этого он начал хуже соображать.

Руслан также добавил, что мать Гриши и Вики тяжело переживает ситуацию, однако активно участвует во всех поисках.

Ранее брат подросток предположил, что их могли похитить.

Занимались моржеванием: пропавшие в свердловском лесу дети имеют хорошую подготовку
Узнать подробнее
Читайте также:
Бастрыкин заинтересовался пропажей детей из Тюмени в лесу Свердловской областиДвое детей заблудились в лесу в Свердловской областиГраницы поиска пропавших в свердловском лесу детей будут расширены
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Полиция#Лес#Мать#Лекарства#Брат#Похищение#Дедушка#Инсульт#Екатеринбург#СК
Подпишитесь
Десятки нарушений в работе автобусов найдены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 07:16
14 тысяч человек в Свердловской области пострадали от укусов клещей
Сегодня, 11:08
Суд досрочно открыл одного из поставщиков «Жизньмарта» в Екатеринбурге
Сегодня, 10:44
Мать пропавших детей в Свердловской области рассказала свою версию их исчезновения
Сегодня, 08:42
Двухмесячный ребенок пострадал в ДТП с грузовиком на трассе в Свердловской области
Сегодня, 04:40
1,5 тысячи кустарников появятся на привокзальной площади в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:18
"