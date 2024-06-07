Гендиректор ВСК рассказал на ПМЭФ, как ДМС работает на здоровье коллектива и бизнеса

«И государство и бизнес заинтересованы в том, чтобы производительность труда росла. А это невозможно без заботы о здоровье коллектива. Если люди будут реже болеть и быстрее выздоравливать, это скажется на количестве дней, проведенных ими на больничном. То есть в конечном итоге на доходе сотрудников и финансовом результате работодателя. И ВСК в своих ДМС программах предлагает пакеты, включающие в себя программы благополучия и медицинские сервисы для предотвращения заболеваний, позволяющие повысить общий уровень здоровья в коллективе», — отметил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.