Мужчина упал с мотоблока и погиб в поселке в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
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Updated Сегодня, 07:55
Мужчина, отъезжая на мотоблоке назад, не справился с управлением и упал с транспорта. В результате падения он скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.
Стаж вождения свердловчанина — четыре года. К ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался. По результатам проведенной экспертизы будет установлено, в каком состоянии он ехал на мотоблоке.
Напомним, 6 июня 2024 года на трассе Сухой Лог — Рефтинский мотоциклист столкнулся с экскаватором. После аварии водитель мототранспорта умер в больнице.