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Мужчина упал с мотоблока и погиб в поселке в Свердловской области

Мужчина упал с мотоблока и погиб в поселке в Свердловской области

7 июня 2024, 07:53
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В свердловском поселке Сосьва 37-летний водитель мотоблока попал в ДТП и погиб. Авария произошла на перекрестке улиц Урицкого — Фадеева 6 июня 2024 года.

Мужчина, отъезжая на мотоблоке назад, не справился с управлением и упал с транспорта. В результате падения он скончался на месте ЧП, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Стаж вождения свердловчанина — четыре года. К ответственности за нарушения правил дорожного движения он не привлекался. По результатам проведенной экспертизы будет установлено, в каком состоянии он ехал на мотоблоке.

Напомним, 6 июня 2024 года на трассе Сухой Лог — Рефтинский мотоциклист столкнулся с экскаватором. После аварии водитель мототранспорта умер в больнице.

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