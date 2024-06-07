В Историческом сквере в Екатеринбурге начнет работать светомузыкальный фонтан

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Рабочие в настоящее время настраивают технику и подсоединяют городской объект к электричеству, рассказали в пресс-службе администрации города.
Этот фонтан заработает последним в столице Урала, потому что он находится в речном русле. Также причиной позднего включения стал высокий уровень воды в Исети в этом году.
Фонтан будет работать со вторника по воскресенье. Режим работы объекта — с полудня до 23 часов вечера. Демонтаж объекта начнется в сентябре.
Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге состоится ежегодное мероприятие «Ночь музыки» с участием известных музыкантов и коллективов. Выступления будут проходить на различных городских площадках.