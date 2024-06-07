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В Историческом сквере в Екатеринбурге начнет работать светомузыкальный фонтан

В Историческом сквере в Екатеринбурге начнет работать светомузыкальный фонтан

7 июня 2024, 12:10
Фото: 1MI
В Екатеринбурге начнет работать светомузыкальный фонтан в Историческом сквере 8 июня 2024 года.

Рабочие в настоящее время настраивают технику и подсоединяют городской объект к электричеству, рассказали в пресс-службе администрации города.

Этот фонтан заработает последним в столице Урала, потому что он находится в речном русле. Также причиной позднего включения стал высокий уровень воды в Исети в этом году.

Фонтан будет работать со вторника по воскресенье. Режим работы объекта — с полудня до 23 часов вечера. Демонтаж объекта начнется в сентябре.

Напомним, в июне 2024 года в Екатеринбурге состоится ежегодное мероприятие «Ночь музыки» с участием известных музыкантов и коллективов. Выступления будут проходить на различных городских площадках.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Электричество#Подготовка#Фонтан#Объект#Оборудование#Екатеринбург#Горожане#Исторический сквер
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