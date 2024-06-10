Жителям Академического района в Екатеринбурге предложили оборудовать бомбоубежища

По словам одного из местных жителей, владельцы «трешек», в которых живут два человека, должны будут платить примерно полторы тысячи, а хозяева однокомнатных квартир, где живут 6-7 человек, будут платить меньшую сумму. За содержание убежищ жильцам предлагают платить около 16 рублей.