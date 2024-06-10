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Жителям Академического района в Екатеринбурге предложили оборудовать бомбоубежища

Жителям Академического района в Екатеринбурге предложили оборудовать бомбоубежища

10 июня 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге сотрудники управляющей компании предложили жителям Академического района оборудовать за свои деньги бомбоубежища в подвалах жилых домов.

В настоящий момент в доме на улице Павла Шаманова идет голосование. По его результатам жильцы согласятся или откажутся финансировать оборудование бомбоубежищ, пишет Е1.

По словам одного из местных жителей, владельцы «трешек», в которых живут два человека, должны будут платить примерно полторы тысячи, а хозяева однокомнатных квартир, где живут 6-7 человек, будут платить меньшую сумму. За содержание убежищ жильцам предлагают платить около 16 рублей.

В УК Академического района рассказали, что голосование проводится по совету регионального оперштаба оборудовать убежища. Организация проводит опрос, чтобы выяснить мнение жильцов. Если большинство будет против создания укрытий, то компания будет ждать от оперштаба новых рекомендаций.

Напомним, в Екатеринбурге УК разместила нелегальных мигрантов в подвале жилого дома.

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