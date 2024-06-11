Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Культурный центр «Булат Окуджава» расположен на этой улице, которая до 20-х годов прошлого века носила имя Шамина. На этой улице сохранилось немало других зданий с мемориальными досками, так называемых объектов культурного наследия. О наиболее известных из них, интересных для читателей, мы расскажем на очередной «Прогулке по Нижнему Тагилу».
Одно из них — здание бывшего военкомата на Карла Маркса, 3. Этот дом до революции построил тагильский мастеровой, а затем купец Александр Ефимович Серебряков, занимавшийся изготовлением и сбытом железоскобяных изделий. После гражданской войны купеческий дом был реквизирован. В 20-х годах прошлого века его превратили в общежитие для специалистов, потом отдали под квартиры, а в 30-х годах в нем разместили военкомат. Его несколько раз реорганизовывали, военкомат был то городским, то районным…
Это здание знакомо многим поколениям призывников Нижнего Тагила. Во время весеннего и осеннего призыва у здания собиралось немало новобранцев и провожающих. Эмоции зашкаливали: как сложится служба, что ждёт призывников?
В новом тысячелетии, после очередной реорганизации-оптимизации, райвоенкоматы, в том числе на Карла Маркса, закрыли, был образован военный комиссариат по Нижнему Тагилу и Пригородному району на улице Бажова, 5, что на Вагонке.
Поначалу этот дом на Карла Маркса выглядел ухоженным. Однако в последние годы положение изменилось, вид дома удручает: с него убрали мемориальную доску, разбиты окна, разрушается фасад, зарастая сорняками и кустарниками. Горько на душе от этого: словно в руинах память о славном прошлом! Сохранить бы здание, использовать его для военно-патриотического воспитания!
Зданию напротив, на Карла Маркса, 2, повезло больше. Уникальное четырехэтажное здание для ремесленного училища №4 возвели в 1933 году. В 1956 году на его базе открыли индустриальный техникум трудовых резервов, который позже переименовали в индустриально-педагогический, а в 1997 году, реорганизовали в государственный профессиональный колледж, через три года присвоив имя Никиты Акинфиевича Демидова. Колледж идёт в ногу со временем, студенты обучаются всё новым профессиям. Создан музей истории колледжа, изюминкой которого является экспозиция «История европейского костюма». Экспонаты музея востребованы не только на городских, областных, но и на международных мероприятиях.
Интересна улица Карла Маркса и тем, что именно с нее начало вещать тагильское радио. Трансляция первой местной радиогазеты состоялось в далёком 1928 году. Для радиостанции была выделена комната на чердаке дома №10. Затем география радиовещания менялась, в частности, оно велось из дома №21. Это здание до революции построил известный тагильский купец, золотопромышленник, предприниматель Андрей Иванович Треухов.
В советское время здание надстроили ещё двумя этажами, оно несколько раз меняло владельцев. В 80–90-е годы в нём размещались радиоузел и тагильское радио. Ныне — это один из корпусов медцентра «Медэксперт».
В советское время проводное радио было популярно. Радиотрансляционная сеть была обязательной при проектировании многоквартирных домов, так как проводное радио стало средством оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Тогда количество радиоточек в Нижнем Тагиле достигало 70 тысяч. Со временем, с развитием коротковолнового радио в диапазоне FM, телевидения, появления интернета популярность проводного радио, конечно, снизилась, сократилось периодичность, время вещания, да и редакция «Радио Тагила» переехала в здание городской администрации на Пархоменко, 1а.
Оставил яркий след в истории Нижнего Тагила и дом купцов Ляпцевых, построенный в конце 19 века. На первом этаже дома №39 размещался магазин, а на втором жили хозяева. В советское время дом национализировали, он несколько раз менял постояльцев, пока его не передали под клуб заводу имени Куйбышева. Клуб «Металлист» пользовался популярностью у населения, как, впрочем, и Дворец культуры школьников, который открылся в 1968 году, а в 1999 вошёл в состав Центра культуры и искусства НТМК. Широко известны не только в Нижнем Тагиле, но и далеко за его пределами цирк «Аншлаг», вокально-эстрадная студия «Ералаш», народный ансамбль танца «Огонёк» и другие творческие коллективы Дворца культуры школьников.
Виктор Кузнецов