Прогулки по Нижнему Тагилу. Улица Карла Маркса

Оставил яркий след в истории Нижнего Тагила и дом купцов Ляпцевых, построенный в конце 19 века. На первом этаже дома №39 размещался магазин, а на втором жили хозяева. В советское время дом национализировали, он несколько раз менял постояльцев, пока его не передали под клуб заводу имени Куйбышева. Клуб «Металлист» пользовался популярностью у населения, как, впрочем, и Дворец культуры школьников, который открылся в 1968 году, а в 1999 вошёл в состав Центра культуры и искусства НТМК. Широко известны не только в Нижнем Тагиле, но и далеко за его пределами цирк «Аншлаг», вокально-эстрадная студия «Ералаш», народный ансамбль танца «Огонёк» и другие творческие коллективы Дворца культуры школьников.