Свердловский регоператор «Рифей» принял 189 обращений от СНТ на горячую линию

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Представители садоводческих товариществ задают вопросы, касающиеся сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, информирует пресс-служба регионального оператора.
Более половины всех обращений за прошедшие 2 месяца поступили от товариществ, которые уже заключили договор с региональным оператором. Самые популярные вопросы: изменение графика вывоза ТКО в большую или меньшую сторону, и консультации по обустройству контейнерной площадки на территории СНТ, — говорится в сообщении.
Кроме того, на горячую линию звонят представители тех коллективных садов, с которыми договоры еще не заключены. Речь в основном идет об СНТ, которые лишь недавно официально оформили свой юридический статус. Таких обращений с начала садового сезона было 14.
Компания «Рифей» оказывает таким товариществам помощь в оформлении договора на коммунальную услугу и помогает определиться с местом для установки собственной контейнерной площадки.
На данный момент общая горячая линия для всех потребителей продолжает работать в обычном режиме. Звонки по бесплатному номеру телефону 8-800-234-02-43 принимаются автоматически, задать вопрос напрямую специалистам можно каждый будний день с 9 до 18 часов. Также региональный оператор принимает письменные обращения на электронную почту [email protected].
Ранее Нижний Тагил стал лидером по весеннему сбору ТКО в Свердловской области.