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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

Свердловский регоператор принял 189 звонков от садоводов на горячую линию

Свердловский регоператор «Рифей» принял 189 обращений от СНТ на горячую линию

11 июня 2024, 15:41
Фото: ООО «Компания „Рифей“

Свердловский регоператор принял 189 звонков от садоводов на горячую линию

Номер горячей линии, по которому члены СНТ могут обратиться с вопросами, работает в Свердловской области со 2 апреля.

Представители садоводческих товариществ задают вопросы, касающиеся сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, информирует пресс-служба регионального оператора.

Более половины всех обращений за прошедшие 2 месяца поступили от товариществ, которые уже заключили договор с региональным оператором. Самые популярные вопросы: изменение графика вывоза ТКО в большую или меньшую сторону, и консультации по обустройству контейнерной площадки на территории СНТ, — говорится в сообщении.

Кроме того, на горячую линию звонят представители тех коллективных садов, с которыми договоры еще не заключены. Речь в основном идет об СНТ, которые лишь недавно официально оформили свой юридический статус. Таких обращений с начала садового сезона было 14.

Компания «Рифей» оказывает таким товариществам помощь в оформлении договора на коммунальную услугу и помогает определиться с местом для установки собственной контейнерной площадки.

На данный момент общая горячая линия для всех потребителей продолжает работать в обычном режиме. Звонки по бесплатному номеру телефону 8-800-234-02-43 принимаются автоматически, задать вопрос напрямую специалистам можно каждый будний день с 9 до 18 часов. Также региональный оператор принимает письменные обращения на электронную почту [email protected].

Ранее Нижний Тагил стал лидером по весеннему сбору ТКО в Свердловской области.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Свердловская область#Договор#Горячая линия#Екатеринбург#Рифей#СНТ#Свердловский регоператор#Твердые коммунальные отходы#Контейнерная площадка#Садовый сезон#Юридический статус#Сбор ТКО
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