Учёные: Как и люди, слоны зовут друг друга по именам

Отмечается, что слоны, в отличие от некоторых других животных, например дельфинов и попугаев, осознанно выделяют имена при общении друг с другом, а не просто имитируют звуки. Учёные заявили, что подобная форма коммуникации является когнитивным навыком высокого уровня, свидетельствующим о наличии у слонов абстрактного мышления. При этом было выявлено, что слоны не всегда используют индивидуальные имена в своём общении, а применяют их преимущественно при обращении на большом расстоянии или обращаясь к детёнышам.