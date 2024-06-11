Учёные: Как и люди, слоны зовут друг друга по именам

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Искусственный интеллект помог вычленить звуки, предположительно являющиеся именами слонов. На втором этапе звуки воспроизвели животным — выяснилось, что на свои имена слоны реагировали сильнее (подходили, отвечали), чем на имена других животных, пишет newkhakasiya.online.
Отмечается, что слоны, в отличие от некоторых других животных, например дельфинов и попугаев, осознанно выделяют имена при общении друг с другом, а не просто имитируют звуки. Учёные заявили, что подобная форма коммуникации является когнитивным навыком высокого уровня, свидетельствующим о наличии у слонов абстрактного мышления. При этом было выявлено, что слоны не всегда используют индивидуальные имена в своём общении, а применяют их преимущественно при обращении на большом расстоянии или обращаясь к детёнышам.
Интересно, что у слонов и людей прослеживаются схожие тенденции в эволюции. При этом оба вида демонстрируют сложные социальные связи. У людей и слонов есть семейные группы и крупные кланы.
Исследование проводилось на протяжении четырёх лет, включая 14-месячный полевой этап наблюдений за слонами в Кении. Учёные фиксировали и анализировали звуки, издаваемые животными. Всего было выделено 470 различных сигналов, из которых 101 был определён как «вызывающий» и ещё 117 как «принимающие». Дальнейшие планы предусматривают изучение наличия в лексиконе слонов обозначений конкретных предметов.