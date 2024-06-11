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Posted Сегодня, 14:24

Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

В Челябинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 26 млрд рублей

11 июня 2024, 14:24
В Челябинской области в первом квартале текущего года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 25,7 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. Согласно данным Росстата, общая сумма инвестиций составила 89,3 млрд рублей.

Это увеличение составляет 26,1% в сопоставимых ценах. По информации Минэкономики, в прошлом году регион занял 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди других субъектов РФ, пишет uralpolit.ru.

В связи с этим правительственная комиссия по иностранным инвестициям рассматривает возможность разрешения необязательности продажи валюты, если более 50% внешнеторговых контрактов оплачены в рублях. Однако при таком условии российская валюта должна быть зачислена на специальные счета в уполномоченных банках.

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