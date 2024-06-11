В Челябинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 26 млрд рублей

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Это увеличение составляет 26,1% в сопоставимых ценах. По информации Минэкономики, в прошлом году регион занял 10-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности среди других субъектов РФ, пишет uralpolit.ru.
В связи с этим правительственная комиссия по иностранным инвестициям рассматривает возможность разрешения необязательности продажи валюты, если более 50% внешнеторговых контрактов оплачены в рублях. Однако при таком условии российская валюта должна быть зачислена на специальные счета в уполномоченных банках.