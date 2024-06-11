В Челябинской области объем инвестиций в основной капитал вырос на 26 млрд рублей

В связи с этим правительственная комиссия по иностранным инвестициям рассматривает возможность разрешения необязательности продажи валюты, если более 50% внешнеторговых контрактов оплачены в рублях. Однако при таком условии российская валюта должна быть зачислена на специальные счета в уполномоченных банках.