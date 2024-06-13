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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Пьяная женщина в Тюменской области чуть не задушила соседку из-за дров

Пьяная женщина в Тюменской области чуть не задушила соседку из-за дров

13 июня 2024, 07:23
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области местная жительница чуть не задушила свою соседку из-за дров.

Женщины вместе употребляли алкоголь, после чего пострадавшая пошла домой. Обвиняемая, решив, что соседка взяла у нее дрова без ее ведома, отправилась к ней, рассказали в пресс-службе тюменской судебной системы.

Между ними возник конфликт. В какой-то момент женщина напала на соседку и принялась ее душить, бить и угрожать, что убьет ее. Известно, что ранее ее привлекали к административной ответственности за побои.

В отношении нее возбудили дело. Суд назначил ей 120 часов обязательных работ.

Напомним, в Тюмени местный житель напал на полицейского с ножом, так как не хотел, чтобы в полицию забирали его родственника. Его оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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