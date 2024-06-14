Четырехмесячный ребенок в Екатеринбурге получил перелом ключицы в центре плавания

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Как рассказала мама малыша, после ныряния в воду он неожиданно начал плакать. После этого ребенок почти не шевелил рукой. На следующий день после посещения центра плавания выяснилось, что у него сломана правая ключица, пишет Е1.
Женщина написала претензию в центр, в которой потребовала, чтобы инструктор, который занимался с ее сыном, был уволен. Однако увольнять его не стали, а екатеринбурженке в качестве компенсации перевели 50 тысяч рублей.
Также в учреждении ей сообщили, что готовы возместить ее расходы на лечение и реабилитацию ребенка, если женщина предоставит им список и цены нужных лекарств и услуг, а также соответствующие справки. Кроме того, сотрудники центра предположили, что мальчик мог травмироваться и дома уже после занятий.
Управляющая центра рассказала, что в итоге конфликт с матерью ребенка был разрешен.
Напомним, женщине из Екатеринбурга стало плохо во время косметологической процедуры в клинике. Сотрудники вкололи ей адреналин. Екатеринбурженка провела на больничном неделю и решила подать в суд иск на клинику.