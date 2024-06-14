Четырехмесячный ребенок в Екатеринбурге получил перелом ключицы в центре плавания

Также в учреждении ей сообщили, что готовы возместить ее расходы на лечение и реабилитацию ребенка, если женщина предоставит им список и цены нужных лекарств и услуг, а также соответствующие справки. Кроме того, сотрудники центра предположили, что мальчик мог травмироваться и дома уже после занятий.