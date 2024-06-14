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Published Сегодня, 09:55

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Updated Сегодня, 09:57

Юные журналисты и режиссеры из Нижнего Тагила за два года доросли до ТЭФИ-KIDS

Тагильские звезды сошлись: в ШКИТе подвели итоги прошедшего учебного года

14 июня 2024, 09:55
Фото: ШКИТ

Юные журналисты и режиссеры из Нижнего Тагила за два года доросли до ТЭФИ-KIDS

ТЭФИ-KIDS, Москва и целый детективный фильм: в Школе кино и телевидения в Нижнем Тагиле закончился очередной учебный год. Какими достижениями пополнилась доска почета школы, рассказал для TagilCity.ru руководитель школы Виктор Зайцев.

Школа кино и телевидения, или просто ШКИТ, подвела итоги учебного года в Нижнем Тагиле. Журналисты TagilCity.ru пообщались с основателем школы медиа Виктором Зайцевым.

Федеральные победы

За прошедший учебный год филиалы ШКИТ в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге сняли в сумме более 150 работ. Юные журналисты взяли три приза на всероссийском детском медиафестивале «Включайся», который проходил в Москве с 29 по 31 октября. Одним из самых главных достижений, по словам директора Виктора Зайцева, стала номинация в национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023».

Фото: Виктор Зайцев
Это главное достижение, это рекорд за всю историю ШКИТа. Заслуженные призы на Всероссийском медиафестивале «Включайся», мы специально ездили в Москву. Этот фестиваль считается самым престижным в стране. И, конечно же, номинация в Национальной премии «ТЭФИ-KIDS 2023», — рассказал TagilCity.ru Виктор Зайцев, директор ШКИТа.
Фото: Медиа фестиваль «Включайся»
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Собственный детектив

Особое место в портфолио школы занял 40-минутный детективный фильм «Мы идем искать», который был показан в кинотеатре «Красногвардеец». «Мы идем искать» — это первый опыт такого формата для команды школы кино и телевидения. В создании детективной кинокартины участвовали ребята разных возрастов и групп ШКИТа. Образы героев, сценарные ходы и в целом создание фильма — это результат работы учеников. По словам руководителя, в день премьеры короткометражку зритель принял очень хорошо.

Мы сняли сорокаминутный молодежный детектив. Это, безусловно, новая веха в работе над такого рода проектом. Работа была проделана большая, и наши ученики принимали непосредственное участие на каждом этапе создания фильма, — рассказал Виктор Зайцев.
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В этом году ШКИТ расширила свои образовательные программы, разделив их на различные направления. Появились отдельные курсы режиссуры, журналистики, SMM. Также отдельные курсы были созданы для телеведущих и тележурналистов, режиссеров и сценаристов, операторов и монтажеров. Для детей до 13 лет, что важно, остался доступен курс киноблога, где они могут снимать как блоги, так и киноскетчи. Преподают в школе кино и телевидения педагоги, являющиеся действующими специалистами, которые сами профессионально занимаются тем, что рассказывают и чему учат ребят.

Сейчас ШКИТ — это одно из немногих мест на Среднем Урале, где дети могут проявить себя в различных медиа. Здесь ученики уже с 12 лет могут выбирать интересующие их направления, и никто не ограничивает их в возможности изменить свой выбор в будущем, — поделился с редакцией Виктор Зайцев.

За прошедший учебный год в школе кино и телевидения увеличилось количество выездных мероприятий. В мае ученики ШКИТа посетили Санкт-Петербург, там они приняли участие во Всероссийском медиафестивале YOUPITER. Летом творческая команда школы собирается поехать в Нижний Новгород для проведения выездных интенсивов. Также в планах отправиться на фестиваль «Таганайские музы» в Златоуст. Сейчас ШКИТ участвует в проекте на федеральном канале ОТР, который посвящён подвижным играм.

Наверное, так, даже про летние подвижные игры, в которые играли родители, и снимаем специальный выпуск программы про игру в резиночки. К слову это не первый наш опыт сотрудничества с каналами. Одна из выпускниц прошлого года после первого курса, но уже в этом году попала на практику на ОТВ, но это далеко не все, — уточняет Виктор.

Впереди — еще больше

Планов, по словам основателя школы, много. Сейчас ШКИТ активно сотрудничает с другими студиями. Проводит совместные показы со студией молодежных медиа «Громко». Работают со медиа-школой из Челябинска, а также уже есть совместные работы с коллегами из Санкт-Петербурга.

В общем, мы открыты к сотрудничеству, а самое главное, может быть, стоит добавить о том, что мы очень рады отдавать контент, которого у нас копится очень много, на все каналы, региональные, местные и даже давать их интернет-ресурсам, — рассказал Виктор Зайцев.

Для многих ребят знания, полученные в уникальной школе в Нижнем Тагиле, становятся хорошим подспорьем для поступления в вузы: абитуриенты планируют продолжать обучение в сфере медиа. Правда, за пределами Нижнего Тагила — в нашем городе современным профессиям в СМИ, SMM и PR в вузах не обучают.

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