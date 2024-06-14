Тагильские звезды сошлись: в ШКИТе подвели итоги прошедшего учебного года

В этом году ШКИТ расширила свои образовательные программы, разделив их на различные направления. Появились отдельные курсы режиссуры, журналистики, SMM. Также отдельные курсы были созданы для телеведущих и тележурналистов, режиссеров и сценаристов, операторов и монтажеров. Для детей до 13 лет, что важно, остался доступен курс киноблога, где они могут снимать как блоги, так и киноскетчи. Преподают в школе кино и телевидения педагоги, являющиеся действующими специалистами, которые сами профессионально занимаются тем, что рассказывают и чему учат ребят.