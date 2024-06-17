На благоустройство сельских территорий Среднего Урала направлено 28 млн рублей

Ранее сообщалось, что глава региона Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на развитие сел Среднего Урала. В эту сумму входят затраты не только на модернизацию пространств для игр и отдыха, но и на улучшение жилищных условий свердловчан. Чуть менее половины всех средств — 52 млн — будет распределено между 27 муниципалитетами. Это позволит 55 семьям, проживающим в селах Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и еще 20 районов региона, приобрести или построить новое жилье. Субсидии на улучшение жилищных условий получат специалисты АПК и социальной сферы.