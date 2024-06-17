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На благоустройство сельских территорий Среднего Урала направлено 28 млн рублей

На благоустройство сельских территорий Среднего Урала направлено 28 млн рублей

17 июня 2024, 14:06
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Благодаря инициативе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на обновление общественных пространств сельских территорий было направлено 28 млн рублей. За счет этих средств благоустроят 11 парков, спортивных площадок и игровых зон для детей разных возрастов.

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРТ), которая действует в регионе с 2022 года, будут организованы удобные и современные рекреационные площадки для жителей небольших населенных пунктов. Главный результат проекта — развитие сел и улучшение качества жизни среднеуральцев.

Обустройство мест для отдыха ведется за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов. Кроме того, используются и внебюджетные источники, — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Работы по благоустройству общественных площадок намечены сразу в нескольких городах Свердловской области. Так, в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом и селе Белослудское Ирбитского муниципального образования появятся комфортные детские игровые зоны. В селе Коптелово Алапаевского района планируют обновить сквер. Новые активности для любителей спорта и динамичных игр создадут в селах Ильинское, Бараба, Тыгиш, Грязновское и Волковское. Дополнительно в селе Гарашкинское будет построен пешеходный тротуар, а в селе Чернокоровское — освещенные аллея и прогулочные зоны в местах отдыха.

Отметим, при отборе заявок по проекту КРТ учитываются готовность инфраструктуры территории, качество паспорта проекта, а также возможность софинансирования из различных источников.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Ранее сообщалось, что глава региона Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на развитие сел Среднего Урала. В эту сумму входят затраты не только на модернизацию пространств для игр и отдыха, но и на улучшение жилищных условий свердловчан. Чуть менее половины всех средств — 52 млн — будет распределено между 27 муниципалитетами. Это позволит 55 семьям, проживающим в селах Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и еще 20 районов региона, приобрести или построить новое жилье. Субсидии на улучшение жилищных условий получат специалисты АПК и социальной сферы.

Порядка 16 млн рублей решено направить на благоустройство общественных колодцев, контейнерных площадок, парковых зон и прочего. Еще 43 млн рублей пойдут на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа. Здесь намерены реализовать проект компактной жилищной застройки. В этом году начнется асфальтирование дорог. Планируется, что работы по комплексному развитию Сажино завершатся уже в 2025 году.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Всего же по механизму комплексного развития территорий в Свердловской области реализуется 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки. В планах — построить свыше миллиона квадратных метров жилья, обеспеченного социальной и инженерной инфраструктурами, и расселить 55 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. При этом для каждой локации, включенной в КРТ, создан мастер-план, учитывающий количество машиномест, мест в дошкольных образовательных учреждениях и школах.

Именно Средний Урал стал пилотным регионом по внедрению закона о комплексном развитии территорий. Осуществление первого проекта жилой застройки по программе началось осенью 2023 года. Представители многих строительных компаний, которые планируют работать с КРТ отметили, что разработанные нормативы лучше защищают права собственников квартир и практически исключают конфликты с девелоперами.

Напомним, в 2024 году в Свердловской области будет благоустроено более 70 общественных пространств.

Более 70 общественных пространств благоустроят в Свердловской области в 2024 году
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Свердловская область#Благоустройство#Губернатор#Евгений Куйвашев#Средний Урал#Субсидии#Инфраструктура#Жилищные условия#Екатеринбург#АПК#Общественные пространства#Транспортная инфраструктура
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