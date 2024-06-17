На благоустройство сельских территорий Среднего Урала направлено 28 млн рублей

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРТ), которая действует в регионе с 2022 года, будут организованы удобные и современные рекреационные площадки для жителей небольших населенных пунктов. Главный результат проекта — развитие сел и улучшение качества жизни среднеуральцев.
Обустройство мест для отдыха ведется за счет средств федерального, регионального и местных бюджетов. Кроме того, используются и внебюджетные источники, — рассказала министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Работы по благоустройству общественных площадок намечены сразу в нескольких городах Свердловской области. Так, в селе Елизаветинское под Нижним Тагилом и селе Белослудское Ирбитского муниципального образования появятся комфортные детские игровые зоны. В селе Коптелово Алапаевского района планируют обновить сквер. Новые активности для любителей спорта и динамичных игр создадут в селах Ильинское, Бараба, Тыгиш, Грязновское и Волковское. Дополнительно в селе Гарашкинское будет построен пешеходный тротуар, а в селе Чернокоровское — освещенные аллея и прогулочные зоны в местах отдыха.
Отметим, при отборе заявок по проекту КРТ учитываются готовность инфраструктуры территории, качество паспорта проекта, а также возможность софинансирования из различных источников.
Ранее сообщалось, что глава региона Евгений Куйвашев направил более 110 миллионов рублей на развитие сел Среднего Урала. В эту сумму входят затраты не только на модернизацию пространств для игр и отдыха, но и на улучшение жилищных условий свердловчан. Чуть менее половины всех средств — 52 млн — будет распределено между 27 муниципалитетами. Это позволит 55 семьям, проживающим в селах Верхотурского, Ирбитского, Красноуфимского, Пышминского, Режевского и еще 20 районов региона, приобрести или построить новое жилье. Субсидии на улучшение жилищных условий получат специалисты АПК и социальной сферы.
Порядка 16 млн рублей решено направить на благоустройство общественных колодцев, контейнерных площадок, парковых зон и прочего. Еще 43 млн рублей пойдут на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры села Сажино Артинского городского округа. Здесь намерены реализовать проект компактной жилищной застройки. В этом году начнется асфальтирование дорог. Планируется, что работы по комплексному развитию Сажино завершатся уже в 2025 году.
Всего же по механизму комплексного развития территорий в Свердловской области реализуется 19 проектов на участках жилой и нежилой застройки. В планах — построить свыше миллиона квадратных метров жилья, обеспеченного социальной и инженерной инфраструктурами, и расселить 55 тысяч квадратных метров аварийного и ветхого жилья. При этом для каждой локации, включенной в КРТ, создан мастер-план, учитывающий количество машиномест, мест в дошкольных образовательных учреждениях и школах.
Именно Средний Урал стал пилотным регионом по внедрению закона о комплексном развитии территорий. Осуществление первого проекта жилой застройки по программе началось осенью 2023 года. Представители многих строительных компаний, которые планируют работать с КРТ отметили, что разработанные нормативы лучше защищают права собственников квартир и практически исключают конфликты с девелоперами.
Напомним, в 2024 году в Свердловской области будет благоустроено более 70 общественных пространств.