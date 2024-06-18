Памятник горнякам Рудника имени III Интернационала в Тагиле поставят на фундамент

Posted Сегодня, 16:15
Published Сегодня, 16:15
Modified Сегодня, 16:17
Updated Сегодня, 16:17
Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны горнякам был передан на баланс города в 2007 года, его состояние оставляло желать лучшего. Впоследствии памятник неоднократно ремонтировали, однако облицовка постоянно разрушалась. В 2024 году его обследовали и выявили причину быстрого износа конструкций, информирует пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Оказалось, что памятник, которому в этом году исполнилось 48 лет, просто стоит на земле, под ним нет фундамента. По этой причине он медленно проседает под собственным весом. Капитальный ремонт проведет подрядчик ООО «Капиталстрой». Работы, на которые из городского бюджета выделено около 25 млн рублей, завершатся в октябре.
Подрядчик уже приступил к подготовительным работам: демонтажу лестниц и облицовки. Далее будет укреплена земля под памятником, установлен фундамент. Поддерживать монумент также будут монолитные железобетонные укрепления, которые поставят по периметру сооружения. После окончания ремонтных работ подрядчик приведет в порядок территорию около памятника — здесь появятся лавочки для горожан, уличные фонари.
У машиностроительного техникума в Тагиле началась реконструкция площади.