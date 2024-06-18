Памятник горнякам Рудника имени III Интернационала в Тагиле поставят на фундамент

Оказалось, что памятник, которому в этом году исполнилось 48 лет, просто стоит на земле, под ним нет фундамента. По этой причине он медленно проседает под собственным весом. Капитальный ремонт проведет подрядчик ООО «Капиталстрой». Работы, на которые из городского бюджета выделено около 25 млн рублей, завершатся в октябре.