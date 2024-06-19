Люди в масках и камуфляже заблокировали Дом культуры ВОС в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
По словам очевидца, неизвестные перекрыли все выходы из здания, а также выгнали всех людей из своих кабинок, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».
Кем являются ворвавшиеся и с какой целью они пришли в ВОС — в настоящее время неизвестно. В полиции Екатеринбурга сообщили, что информации о данном инциденте у них еще нет.
Напомним, 10 июня 2024 года в Екатеринбурге неизвестные в камуфляже схватили горожанина, который шел по улице, и затащили его в автомобиль.