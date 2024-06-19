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Люди в масках и камуфляже заблокировали Дом культуры ВОС в Екатеринбурге

Люди в масках и камуфляже заблокировали Дом культуры ВОС в Екатеринбурге

19 июня 2024, 09:19
Фото: 1MI
Неизвестные, одетые в камуфляжную одежду и маски, ворвались заблокировали Дом культуры ВОС в районе Сортировки в Екатеринбурге 19 мая 2024 года.

По словам очевидца, неизвестные перекрыли все выходы из здания, а также выгнали всех людей из своих кабинок, рассказали в Telegram-канале «Безумный Екатеринбург».

Кем являются ворвавшиеся и с какой целью они пришли в ВОС — в настоящее время неизвестно. В полиции Екатеринбурга сообщили, что информации о данном инциденте у них еще нет.

Напомним, 10 июня 2024 года в Екатеринбурге неизвестные в камуфляже схватили горожанина, который шел по улице, и затащили его в автомобиль.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Посетители#Неизвестные#Дом культуры#18+#Екатеринбург#Маски#Инцидент#Камуфляж
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