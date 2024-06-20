Столкнул с лестницы и ограбил: в Краснотурьинске рецидивиста осудили за убийство

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Преступление было совершено в ноябре 2022 года, когда осужденный избил своего знакомого, столкнул его с лестницы, а затем похитил ювелирные украшения на 25 тысяч рублей, информирует пресс-служба УМВД Свердловской области.
В ходе процесса обвиняемый пытался доказать, что не скидывал потерпевшего с лестницы, а просто слегка подтолкнул, так как тот слишком медленно шел за спиртным. Однако следователи доказали, что события развивались по-другому.
Житель Краснотурьинска и ранее неоднократно имел проблемы с законом: на его счету уже есть убийство, а также кража и причинение вреда здоровью. Срок за новое преступление мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.
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