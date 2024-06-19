Стрелял по машине и всем угрожал: в Екатеринбурге будут судить «авторитета» Фартового

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
О приключениях криминального авторитета по кличке «Фартовый», в отношении которого утверждено обвинительное заключение, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Против него
Сообщается, что мужчина незаконно приобрел и хранил у себя оружие вместе с патронами. В 2023 году устроил потасовку в кафе на улице Радищева. Сначала он словесно пререкался с одном из посетительниц, которая высказывала в его адрес оскорбления. А затем на парковке расстрелял принадлежащий ей автомобиль Cadillac.
Спутник женщины попытался урегулировать конфликт, но был свален на землю ударом и получил черепно-мозговую травму. Далее Фартовый угрожал еще одному мужчине из компании, приставив к его виску пистолет.
Екатеринбуржцу с криминальным прошлым предстоит ответить также за неоднократные нарушения административных ограничений, установленных в его адрес. В частности, он самовольно выезжал за пределы Свердловской области.
В марте Фартовому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.