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Posted Сегодня, 14:59

Published Сегодня, 14:59

Modified Сегодня, 15:01

Updated Сегодня, 15:01

Екатеринбуржец Фартовый пойдет под суд за угрозы убийством и стрельбу

Стрелял по машине и всем угрожал: в Екатеринбурге будут судить «авторитета» Фартового

19 июня 2024, 14:59
Фото: Изображение Midjourney

Екатеринбуржец Фартовый пойдет под суд за угрозы убийством и стрельбу

Криминальный авторитет из Екатеринбурга многократно нарушал закон. Ему предстоит ответить сразу по пяти уголовным статьям.

О приключениях криминального авторитета по кличке «Фартовый», в отношении которого утверждено обвинительное заключение, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Против него

Сообщается, что мужчина незаконно приобрел и хранил у себя оружие вместе с патронами. В 2023 году устроил потасовку в кафе на улице Радищева. Сначала он словесно пререкался с одном из посетительниц, которая высказывала в его адрес оскорбления. А затем на парковке расстрелял принадлежащий ей автомобиль Cadillac.

Спутник женщины попытался урегулировать конфликт, но был свален на землю ударом и получил черепно-мозговую травму. Далее Фартовый угрожал еще одному мужчине из компании, приставив к его виску пистолет.

Екатеринбуржцу с криминальным прошлым предстоит ответить также за неоднократные нарушения административных ограничений, установленных в его адрес. В частности, он самовольно выезжал за пределы Свердловской области.

В марте Фартовому изменили меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест.

Криминальный авторитет будет находиться под стражей в Екатеринбурге два месяца
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