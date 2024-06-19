Стрелял по машине и всем угрожал: в Екатеринбурге будут судить «авторитета» Фартового

Сообщается, что мужчина незаконно приобрел и хранил у себя оружие вместе с патронами. В 2023 году устроил потасовку в кафе на улице Радищева. Сначала он словесно пререкался с одном из посетительниц, которая высказывала в его адрес оскорбления. А затем на парковке расстрелял принадлежащий ей автомобиль Cadillac.