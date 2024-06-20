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Updated Сегодня, 11:58

В Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС

В Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС

20 июня 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле состоится конкурс «ТОС по-тагильски». Он будет проходить с 24 июня по 7 августа 2024 года.

Мероприятие пройдет среди органов территориального самоуправления с целью развития ТОС. Также будет утверждена комиссия, которая подведет результаты конкурса, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Задачи данного конкурса — повысить эффективность работы ТОС, развить и реализовать творческие возможности горожан на территориях ТОС, повысить активность населения, сформировать положительное общественное мнение о работе ТОС.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Благоустройство территории ТОС»;
  • «Культурный досуг ТОС» (культурно-досуговые мероприятия, которые станут частью празднования Дня города);
  • «История города в событиях и лицах» (эти мероприятия направлены на сохранение истории, традиций города, а также соцподдержку жителей ТОС).

Прием заявок от органов ТОС на участие осуществляют районные администрации до 28 июня. Контроль за организацией и проведением мероприятия осуществит заммэра города Вячеслав Горячкин до 15 октября 2024 года.

Напомним, в 2024 году на несколько проектов Нижнего Тагила будет выделено более 16 миллионов рублей. Средства выдаст ФПР по результатам очередного конкурсного мероприятия.

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