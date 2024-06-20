В Нижнем Тагиле выберут лучший ТОС

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Мероприятие пройдет среди органов территориального самоуправления с целью развития ТОС. Также будет утверждена комиссия, которая подведет результаты конкурса, рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
Задачи данного конкурса — повысить эффективность работы ТОС, развить и реализовать творческие возможности горожан на территориях ТОС, повысить активность населения, сформировать положительное общественное мнение о работе ТОС.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
Прием заявок от органов ТОС на участие осуществляют районные администрации до 28 июня. Контроль за организацией и проведением мероприятия осуществит заммэра города Вячеслав Горячкин до 15 октября 2024 года.
Напомним, в 2024 году на несколько проектов Нижнего Тагила будет выделено более 16 миллионов рублей. Средства выдаст ФПР по результатам очередного конкурсного мероприятия.