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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:26

Updated Сегодня, 14:26

Стендапер Мазур назвал екатеринбуржцев «вежливыми животными»

Вежливые животные: звездный стендапер Мазур озвучил свое мнение о екатеринбуржцах

20 июня 2024, 14:24
Фото: Изображение Midjourney

Стендапер Мазур назвал екатеринбуржцев «вежливыми животными»

По словам комика, чем дальше он уезжает от Москвы, тем более люди напоминают ему животных. В качестве примера он привел жителей Екатеринбурга.

О том, какими он видит жителей Среднего Урала, Кирилл Мазур рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена».

По мнению комика, люди начинают напоминать животным в тех городах, «где мало стендапа». В Екатеринбурге при этом «животные» ведут себя вежливо и могут «выдать овацию».

Также Мазур отметил, что Екатеринбург наряду с Санкт-Петербургом входит в его личный топ городов, где ему нравится выступать.

Ранее был опубликован райдер группы Dabro. Коллектив на время выступления в Екатеринбурге потребовал оградить его от алкоголя и сигарет.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Животные#Москва#Санкт-Петербург#Средний Урал#YouTube#Екатеринбург#Кирилл Мазур#Стендап
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