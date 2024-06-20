Вежливые животные: звездный стендапер Мазур озвучил свое мнение о екатеринбуржцах

Posted Сегодня, 14:24
Published Сегодня, 14:24
Modified Сегодня, 14:26
Updated Сегодня, 14:26
О том, какими он видит жителей Среднего Урала, Кирилл Мазур рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена».
По мнению комика, люди начинают напоминать животным в тех городах, «где мало стендапа». В Екатеринбурге при этом «животные» ведут себя вежливо и могут «выдать овацию».
Также Мазур отметил, что Екатеринбург наряду с Санкт-Петербургом входит в его личный топ городов, где ему нравится выступать.
Ранее был опубликован райдер группы Dabro. Коллектив на время выступления в Екатеринбурге потребовал оградить его от алкоголя и сигарет.