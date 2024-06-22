Форум молодежных активистов вновь состоялся в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Впервые мероприятие получило статус регионального. 150 человек из различных молодежных организаций показывали свои знания и навыки в сферах образования, культуры и туризма.
По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, форум помогает получать молодым профессионалам новые знания, показывать свои таланты и уровень компетенции.
Также были обсуждены меры поддержки семей и предпринимателей. На сегодняшний день они расширились из-за участия жителей Нижнего Тагила в различных проектах и благодаря господдержке.
Ранее стало известно, что Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности.