tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:47

Published Сегодня, 07:47

Modified Сегодня, 07:49

Updated Сегодня, 07:49

Форум молодежных активистов вновь состоялся в Нижнем Тагиле

Форум молодежных активистов вновь состоялся в Нижнем Тагиле

22 июня 2024, 07:47
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле открылся третий молодежный форум активистов в различных сферах деятельности. В нем приняли участие 150 человек.

Впервые мероприятие получило статус регионального. 150 человек из различных молодежных организаций показывали свои знания и навыки в сферах образования, культуры и туризма.

По словам замглавы администрации Нижнего Тагила Валерия Сурова, форум помогает получать молодым профессионалам новые знания, показывать свои таланты и уровень компетенции.

Также были обсуждены меры поддержки семей и предпринимателей. На сегодняшний день они расширились из-за участия жителей Нижнего Тагила в различных проектах и благодаря господдержке.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Ранее стало известно, что Свердловская область стала одним из лидеров по инвестиционной привлекательности.

Более 250 юных дарований стали участниками форума «ArtНавигатор» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
На форум «Я хочу жить в Нижнем Тагиле» мэрия планирует потратить 450 тысяч рублейДва театра ждут с гастролями в Нижнем Тагиле. Обещают много постановок для детейВ Челябинске 24 мая состоится форум «Медицина, доступная каждому»
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Администрация#Активисты#Форум#Молодежь#Пресс-служба#Екатеринбург
Подпишитесь
В микрорайоне Пырловка в Нижнем Тагиле отремонтируют дороги за 53 млн
Вчера, 08:52
20 тонн опасных нектаринов поступило в Свердловскую область из Китая
Вчера, 09:22
Ручная кладь в самолете: что можно и что нельзя брать с собой на борт
Вчера, 12:13
100 миллионов впервые выделят Нижнему Тагилу на ремонт дорог во дворах
Вчера, 04:38
ФАС в Свердловской области обнаружила незаконную сделку трех фирм в гособоронзаказе
Вчера, 12:48
74% россиян при покупке вторичного жилья обращались к риелтору
Сегодня, 09:51