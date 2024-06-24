200-летняя скульптура Лешего продается в Екатеринбурге за 7 млн

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Скульптура выполнена из дерева. По словам продавца, Леший «сделан природой» и его возраст примерно почти 200 лет. Высота фигурки — 50 сантиметров. Информация о продаже есть на известном сайте объявлений.
Кроме того, в тексте об объекте продажи указано, что Лешего извлекли из почвы 10 июня нынешнего года на озере Каряжник.
Напомним, в Екатеринбурге выставлен на продажу частный пятикомнатный дом, который продается вместе с земельной территорией за 400 миллионов.