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Posted Сегодня, 11:09

Published Сегодня, 11:09

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

200-летняя скульптура Лешего продается в Екатеринбурге за 7 млн

200-летняя скульптура Лешего продается в Екатеринбурге за 7 млн

24 июня 2024, 11:09
Фото: «Авито»
В Екатеринбурге продают 200-летнюю скульптуру Лешего, стоимость которой составляет семь миллионов рублей.

Скульптура выполнена из дерева. По словам продавца, Леший «сделан природой» и его возраст примерно почти 200 лет. Высота фигурки — 50 сантиметров. Информация о продаже есть на известном сайте объявлений.

Фото: «Авито»

Кроме того, в тексте об объекте продажи указано, что Лешего извлекли из почвы 10 июня нынешнего года на озере Каряжник.

Напомним, в Екатеринбурге выставлен на продажу частный пятикомнатный дом, который продается вместе с земельной территорией за 400 миллионов.

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