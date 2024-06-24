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Posted Сегодня, 15:46

Published Сегодня, 15:46

Modified Сегодня, 15:48

Updated Сегодня, 15:48

УрФУ за четыре года упал в рейтинге Forbes на 10 пунктов

Лишь 14-е место: УрФУ не смог сохранить место в первой десятке вузов рейтинга Forbes

24 июня 2024, 15:46
Фото: Изображение Midjourney

УрФУ за четыре года упал в рейтинге Forbes на 10 пунктов

Самым удачным для УрФУ был 2020 год, когда вуз занял четвертую строчку рейтинга, потеснив МИФИ.

Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг российских вузов. В топ-100 в 2024 году попали два уральских высших учебных заведения — УрФУ и Уральская консерватория имени М. П. Мусоргского.

Уральский федеральный университет, который в 2020 году вошел в топ-5 лучших вузов России, не смог удержать позиции и скатился на 14-ю строчку. В 2022 году в рейтинге лучших университетов страны УрФУ занимал 10-ю строчку.

Консерватория имени Мусоргского в 2024 году, которая находится на 88-й строчке, в рейтинг Forbes в 2020 году не попала.

При подсчете аналитик сравнивали вузы по пяти основным показателям: качество нетворкинга, репутации среди работодателей и на международном уровне, качеству преподавания и так называемому «фактору Forbes». По последнему параметру баллы вузу начисляли, если в нем когда-то учились люди из списка Forbes.

В прошлом году Политехническая гимназия Нижнего Тагила попала в топ-300 лучших школ России.

Рейтинг школ Нижнего Тагила: честные отзывы учеников и их родителей
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Работодатели#Вузы#Анализ#УрФУ#Forbes#Екатеринбург#Высшее образование#Рейтинг вузов#Уральская консерватория#Качество преподавания
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