Лишь 14-е место: УрФУ не смог сохранить место в первой десятке вузов рейтинга Forbes

При подсчете аналитик сравнивали вузы по пяти основным показателям: качество нетворкинга, репутации среди работодателей и на международном уровне, качеству преподавания и так называемому «фактору Forbes». По последнему параметру баллы вузу начисляли, если в нем когда-то учились люди из списка Forbes.