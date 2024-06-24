Лишь 14-е место: УрФУ не смог сохранить место в первой десятке вузов рейтинга Forbes

Posted Сегодня, 15:46
Published Сегодня, 15:46
Modified Сегодня, 15:48
Updated Сегодня, 15:48
Журнал Forbes опубликовал новый рейтинг российских вузов. В топ-100 в 2024 году попали два уральских высших учебных заведения — УрФУ и Уральская консерватория имени М. П. Мусоргского.
Уральский федеральный университет, который в 2020 году вошел в топ-5 лучших вузов России, не смог удержать позиции и скатился на 14-ю строчку. В 2022 году в рейтинге лучших университетов страны УрФУ занимал 10-ю строчку.
Консерватория имени Мусоргского в 2024 году, которая находится на 88-й строчке, в рейтинг Forbes в 2020 году не попала.
При подсчете аналитик сравнивали вузы по пяти основным показателям: качество нетворкинга, репутации среди работодателей и на международном уровне, качеству преподавания и так называемому «фактору Forbes». По последнему параметру баллы вузу начисляли, если в нем когда-то учились люди из списка Forbes.
В прошлом году Политехническая гимназия Нижнего Тагила попала в топ-300 лучших школ России.