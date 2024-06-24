Сообщения о массовом море рыбы в реке Чусовой проверит свердловская прокуратура

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Первыми тревогу подняли местные рыбаки. Они обратились в местные СМИ и рассказали, что на берегах реки Чусовая валяется множество мертвых щук и чебаков. Много рыбы также плавает в воде. После этого проверку организовала Свердловская природоохранная прокуратура.
Рыбаки предположили, что реку кто-то отравил. В прокуратуре отметили, что к расследованию привлечены представители Росприроднадзора и Росрыболовства.
В сентябре 2023 года была зафиксирована массовая гибель рыбы в Верхне-Сысертском пруду.