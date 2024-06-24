Сообщения о массовом море рыбы в реке Чусовой проверит свердловская прокуратура

Первыми тревогу подняли местные рыбаки. Они обратились в местные СМИ и рассказали, что на берегах реки Чусовая валяется множество мертвых щук и чебаков. Много рыбы также плавает в воде. После этого проверку организовала Свердловская природоохранная прокуратура.