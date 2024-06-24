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Свердловская прокуратура проверяет сообщения о гибели рыбы в реке Чусовой

Сообщения о массовом море рыбы в реке Чусовой проверит свердловская прокуратура

24 июня 2024, 14:42
Фото: 1MI

Свердловская прокуратура проверяет сообщения о гибели рыбы в реке Чусовой

Тревогу из-за гибели рыбы забили жители поселка Билимбай в Первоуральске.

Первыми тревогу подняли местные рыбаки. Они обратились в местные СМИ и рассказали, что на берегах реки Чусовая валяется множество мертвых щук и чебаков. Много рыбы также плавает в воде. После этого проверку организовала Свердловская природоохранная прокуратура.

Рыбаки предположили, что реку кто-то отравил. В прокуратуре отметили, что к расследованию привлечены представители Росприроднадзора и Росрыболовства.

В сентябре 2023 года была зафиксирована массовая гибель рыбы в Верхне-Сысертском пруду.

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#Дарья Бобровицкая#Первоуральск#Экология#Прокуратура#СМИ#Природа#Рыба#Чусовая#Билимбай#Росприроднадзор#Екатеринбург#Щука#Чебак#Росрыболовство
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