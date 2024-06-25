Дошло до суда: депутаты и прокурор в Екатеринбурге спорят из-за частных крематориев

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Протест прокурора Светланы Кузнецовой по поводу частных крематориев народные избранники обсудили на очередном заседании во вторник, 25 июня.
Как отметил выступавший перед депутатами начальник управления жилищного и коммунального хозяйства администрации Александр Брагин, крематории, как и другие учреждения, могут находиться в частных руках. В противном случае нарушается законное право на конкуренцию.
Однако прокуратура настаивает на том, что подобная деятельность должна быть целиком отдана на откуп государства. Поскольку сторонам не удается договориться, вопрос будет решаться через суд, заявила Кузнецова.
В апреле 2024 года гордума Екатеринбурга поддержала нормативы, по которым заниматься кремацией могут не только государственные, но и частные компании.