В Екатеринбурге одобрены новые ограничения для владельцев киосков

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Некоторые депутаты и бизнесмены высказались против запрета на передачу арендованных под торговлю киосков в субаренду и просили убрать привязку киосков к конкретному местоположению, сообщает 66.ру.
На заседаниe комиссии были вынесены на обсуждение вопросы о новой схеме размещения торговых точек. Парламентарий Тимофей Жуков высказался против перемен.
Представители прокуратуры на заседании настаивали на том, чтобы запрет передавать бизнесменам арендованные места под киоски в субаренду, прописали именно в положении. Часть парламентариев вовсе захотели, чтобы этот запрет убрали.
На встрече состоялась дискуссия. В результате депутаты решили убрать из положения запрет на субаренду. В мэрии согласились, что сами могут регулировать этот вопрос. Однако на предстоящей встрече 21 мая эту договоренность могут изменить.
Директор департамента потребительского рынка Максим Чаплыгин отметил, что «пока за основу приняли проект администрации». Из 28 предложенных мэрией пунктов 22 оставили без изменений. Часть пожеланий бизнесменов в результате была учтена.
Среди перемен: увеличение платы за установку киосков, запрет устанавливать новые торговые точки в центре города, запрет на передачу арендованных под торговлю мест в субаренду, привязка объектов к конкретному местоположению.
Ранее сообщалось, что сотрудники полиции будут бороться с нелегальными торговцами в Екатеринбурге.