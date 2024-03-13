Сотрудники полиции будут бороться с нелегальными торговцами в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Администрация города разработала проект соглашения с екатеринбургской полицией, так как у сотрудников мэрии нет прав на проверку документов, изъятия товара или торгового оборудования, рассказал глава Департамента рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин.
Также Чаплыгин отметил, что данные меры они позаимствовали из опыта других городов, в которых городская администрация привлекает ведомство для борьбы с нелегальной уличной торговлей.
Напомним, в Екатеринбурге планируют утвердить к 2025 году новую схему размещения уличных киосков.