tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Мэрия придумала способ борьбы с нелегальными торговцами в центре Екатеринбурга

Сотрудники полиции будут бороться с нелегальными торговцами в Екатеринбурге

13 марта 2024, 04:05
Фото: 1MI

Мэрия придумала способ борьбы с нелегальными торговцами в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские и сотрудники мэрии начнут бороться с горожанами, которые каждое лето устраивают незаконную торговлю в центре города.

Администрация города разработала проект соглашения с екатеринбургской полицией, так как у сотрудников мэрии нет прав на проверку документов, изъятия товара или торгового оборудования, рассказал глава Департамента рынка и услуг мэрии Максим Чаплыгин.

Также Чаплыгин отметил, что данные меры они позаимствовали из опыта других городов, в которых городская администрация привлекает ведомство для борьбы с нелегальной уличной торговлей.

Напомним, в Екатеринбурге планируют утвердить к 2025 году новую схему размещения уличных киосков.

В мэрии Екатеринбурга объяснили причины сноса киосков на остановках
Узнать подробнее
Читайте также:
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборовТагильские спасатели будут ездить на новом автомобиле за 3,5 млн рублейГолые и несмешные: психиатры объяснили нашествие нудистов на улицах Екатеринбурга
#Общество#Город#Полиция#Администрация#Мэрия#Борьба#Незаконная торговля#Уличная торговля#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Меры
Подпишитесь
Уроки, дистант и музеи: школы Нижнего Тагила сами решают, как работать в день выборов
Вчера, 13:53
Тагильская молодежь пообщалась с Героем РФ, уничтожавшим бандитов на Северном Кавказе
Вчера, 13:30
Миграционная служба и рынок: на Красном Камне в Нижнем Тагиле отключили свет
Вчера, 13:31
Золотые вы наши: танцоры из Нижнего Тагила привезли награды «Кубка Спартака-2024»
Вчера, 14:56
Спортзал и спортплощадка появятся в школах под Нижним Тагилом
Вчера, 14:09
Участников массовой драки с битами в Нижнем Тагиле установила полиция
Вчера, 14:08