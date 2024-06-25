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Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Информация о вооруженном налете на колледж в Екатеринбурге не подтвердилась

Нападения не было: полиция опровергла информацию о налете на колледж в Екатеринбурге

25 июня 2024, 14:38
Фото: Изображение Midjourney

Информация о вооруженном налете на колледж в Екатеринбурге не подтвердилась

Женщина, которая проникла на территорию учебного заведения, поранилась об острые края забора.

Во вторник, 25 июня, женщина 1991 года рождения по имени Наталья перелезла через забор радиотехнического колледжа, получив при этом порезы. Не сумев попасть внутрь через главный вход, она проникла в здание через окно библиотеки, а потом спряталась в туалете, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

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Следователи выяснили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Она лишена родительских прав на двух несовершеннолетних детей. По словам сожителя, подобные инциденты с дамой происходят часто.

В настоящее время полиция устанавливает, находилась ли женщина в состоянии наркотического опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили правоохранители.

Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за нападение на мальчика в шапке с буквой Z.

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