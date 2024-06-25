Нападения не было: полиция опровергла информацию о налете на колледж в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Во вторник, 25 июня, женщина 1991 года рождения по имени Наталья перелезла через забор радиотехнического колледжа, получив при этом порезы. Не сумев попасть внутрь через главный вход, она проникла в здание через окно библиотеки, а потом спряталась в туалете, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.
Следователи выяснили, что женщина ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за кражи. Она лишена родительских прав на двух несовершеннолетних детей. По словам сожителя, подобные инциденты с дамой происходят часто.
В настоящее время полиция устанавливает, находилась ли женщина в состоянии наркотического опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили правоохранители.
Ранее в Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за нападение на мальчика в шапке с буквой Z.