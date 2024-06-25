Нападения не было: полиция опровергла информацию о налете на колледж в Екатеринбурге

Во вторник, 25 июня, женщина 1991 года рождения по имени Наталья перелезла через забор радиотехнического колледжа, получив при этом порезы. Не сумев попасть внутрь через главный вход, она проникла в здание через окно библиотеки, а потом спряталась в туалете, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.