В Екатеринбурге мужчину избили палкой

Убийцу задержали по горячим следам, когда он шел по улице Ленинградской. На его теле и одежде были следы крови. При допросе он признался в преступлении. также выяснилось, что ранее подозреваемый уже имел судимость за кражу и угрозу убийства. Теперь преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.