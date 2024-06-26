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Published Сегодня, 07:46

Modified Сегодня, 07:48

Updated Сегодня, 07:48

В Екатеринбурге мужчину насмерть забили палкой

В Екатеринбурге мужчину избили палкой

26 июня 2024, 07:46
Фото: 1MI

В Екатеринбурге мужчину насмерть забили палкой

Происшествие случилось 24 июня 2024 года на улице Репина в Екатеринбурге. 35-летний мужчина вступил в конфликт с 51-летним местным жителем и нанес ему множественные удары палкой.

Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, сотрудники «скорой медицинской помощи» уже констатировали смерть пострадавшего.

Убийцу задержали по горячим следам, когда он шел по улице Ленинградской. На его теле и одежде были следы крови. При допросе он признался в преступлении. также выяснилось, что ранее подозреваемый уже имел судимость за кражу и угрозу убийства. Теперь преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, 9 июня в Новоуральске во время футбольного матча подрались игроки.

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