В Екатеринбурге мужчину избили палкой

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Когда сотрудники полиции прибыли на место происшествия, сотрудники «скорой медицинской помощи» уже констатировали смерть пострадавшего.
Убийцу задержали по горячим следам, когда он шел по улице Ленинградской. На его теле и одежде были следы крови. При допросе он признался в преступлении. также выяснилось, что ранее подозреваемый уже имел судимость за кражу и угрозу убийства. Теперь преступнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, 9 июня в Новоуральске во время футбольного матча подрались игроки.