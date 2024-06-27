«Диму я не трогал». Свердловчанин ушел из жизни после странного исчезновения друга

Через неделю Александра обнаружили мертвым в гараже. Рядом с ним лежала записка со словами «Диму я не трогал». Спустя несколько дней родные погибшего нашли на дереве рядом с домом вещи, принадлежавшие Дмитрию — шорты и нижнее белье. Родственники мужчины их опознали.