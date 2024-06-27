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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Свердловчанин умер после попойки и пропажи друга

«Диму я не трогал». Свердловчанин ушел из жизни после странного исчезновения друга

27 июня 2024, 15:50
Фото: Изображение Midjourney

Свердловчанин умер после попойки и пропажи друга

В поселке Совхозный Свердловской области 11 дней ищут бесследно пропавшего мужчину. Его друг после этого решил свести счеты с жизнью, оставив странную записку.

Приятели Дмитрий и Александр выпивали вместе с 18-летней Софьей в поселке Совхозный. Однако в разгар веселья Дмитрий куда-то ушел и не вернулся. Об этом происшествии рассказывает Ural Mash.

Через неделю Александра обнаружили мертвым в гараже. Рядом с ним лежала записка со словами «Диму я не трогал». Спустя несколько дней родные погибшего нашли на дереве рядом с домом вещи, принадлежавшие Дмитрию — шорты и нижнее белье. Родственники мужчины их опознали.

Все улики были переданы полицейским, которые сейчас разбираются в обстоятельствах этой странной истории.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае продолжаются поиски бесследно исчезнувшего екатеринбуржца.

Пропавшую девочку из Нижнего Тагила нашли в Челябинске
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Полиция#Гибель#Пропажа#Поселок#Записка#Друг#18+#Екатеринбург
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