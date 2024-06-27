«Диму я не трогал». Свердловчанин ушел из жизни после странного исчезновения друга

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Приятели Дмитрий и Александр выпивали вместе с 18-летней Софьей в поселке Совхозный. Однако в разгар веселья Дмитрий куда-то ушел и не вернулся. Об этом происшествии рассказывает Ural Mash.
Через неделю Александра обнаружили мертвым в гараже. Рядом с ним лежала записка со словами «Диму я не трогал». Спустя несколько дней родные погибшего нашли на дереве рядом с домом вещи, принадлежавшие Дмитрию — шорты и нижнее белье. Родственники мужчины их опознали.
Все улики были переданы полицейским, которые сейчас разбираются в обстоятельствах этой странной истории.
Ранее стало известно, что в Краснодарском крае продолжаются поиски бесследно исчезнувшего екатеринбуржца.