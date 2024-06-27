В Свердловской области в два раза выросла детская смертность от наркотиков

Также ранее врач областной наркологической больницы Антон Поддубный сообщал, что на данный момент аудитория, употребляющая запрещенные вещества, изменилась. Ранее врачам приходилось работать с пациентами, которым уже более 25 лет. Теперь же стало больше детей. Они через интернет вовлекаются в запрещенную деятельность.