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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

В Свердловской области в два раза выросла детская смертность от наркотиков

В Свердловской области в два раза выросла детская смертность от наркотиков

27 июня 2024, 06:24
Фото: Изображение Midjourney
Дети стали чаще умирать от наркотиков в Свердловской области. В 2023 году этот показатель вырос в два раза.

Так, в 2023 году смерть от отравления наркотиками наступила у восьми подростков. Годом ранее зафиксированы четыре случая.

По словам главного внештатного специалиста-нарколога свердловского минздрава Олега Забродина, отмечается рост смертей среди детей. За пять месяцев с начала года скончался один 17-летний школьник, пишет 66.ру.

Также ранее врач областной наркологической больницы Антон Поддубный сообщал, что на данный момент аудитория, употребляющая запрещенные вещества, изменилась. Ранее врачам приходилось работать с пациентами, которым уже более 25 лет. Теперь же стало больше детей. Они через интернет вовлекаются в запрещенную деятельность.

Напомним, школьник скончался от передозировки наркотиков в Екатеринбурге. Он приехал из другого города на подработку.

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#Ирина Кирилова#Общество#Дети#Свердловская область#Здоровье#Статистика#Врач#Смертность#Екатеринбург
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