В Свердловской области в два раза выросла детская смертность от наркотиков

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Так, в 2023 году смерть от отравления наркотиками наступила у восьми подростков. Годом ранее зафиксированы четыре случая.
По словам главного внештатного специалиста-нарколога свердловского минздрава Олега Забродина, отмечается рост смертей среди детей. За пять месяцев с начала года скончался один 17-летний школьник, пишет 66.ру.
Также ранее врач областной наркологической больницы Антон Поддубный сообщал, что на данный момент аудитория, употребляющая запрещенные вещества, изменилась. Ранее врачам приходилось работать с пациентами, которым уже более 25 лет. Теперь же стало больше детей. Они через интернет вовлекаются в запрещенную деятельность.
Напомним, школьник скончался от передозировки наркотиков в Екатеринбурге. Он приехал из другого города на подработку.