Зоозащитники в Нижнем Тагиле заявили о массовом отравлении собак

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Собак было не менее 14. По предположению волонтеров, их отравили живодеры, покормив их колбасой с подмешанными препаратами, пишет «КП-Екатеринбург».
Зоозащитницы рассказали, что из всей стаи они смогли спасти только двух щенков, которые сейчас проходят курс лечения. По словам волонтера, собаки жили спокойно и ни на кого не нападали. Для одного из выживших щенков после лечения будут искать дом.
Напомним, ветклинику в Перми хозяева нескольких десятков животных обвинили в смерти их питомцев.