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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Бродячие собаки в Нижнем Тагиле скончались из-за отравления

Зоозащитники в Нижнем Тагиле заявили о массовом отравлении собак

27 июня 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney

Бродячие собаки в Нижнем Тагиле скончались из-за отравления

В Нижнем Тагиле живодеры отравили стаю бродячих собак с бирками в ушах в районе Красного Камня. Большинство из них погибло.

Собак было не менее 14. По предположению волонтеров, их отравили живодеры, покормив их колбасой с подмешанными препаратами, пишет «КП-Екатеринбург».

Зоозащитницы рассказали, что из всей стаи они смогли спасти только двух щенков, которые сейчас проходят курс лечения. По словам волонтера, собаки жили спокойно и ни на кого не нападали. Для одного из выживших щенков после лечения будут искать дом.

Напомним, ветклинику в Перми хозяева нескольких десятков животных обвинили в смерти их питомцев.

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