Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Начнем с самого неприятного для свердловчан момента — роста цен на услуги ЖКХ. В Россию по нормативам тарифы индексируются раз в году именно с 1 июля. Жители Свердловской области будут платить за коммуналку в среднем на 9,8% больше. И это вполне приемлемый вариант: например, в Забайкальском крае тарифы проиндексируют сразу на 15%, в Москве — на 11%.
Больше всего подорожает газ, а вот электричество подрастет в цене незначительно.
С 1 июля изменится розничная цена на крепкий алкоголь — таковым считается спиртной напиток крепостью более 28 градусов. Если сейчас бутылку водки в розничном магазине можно приобрести за 281 рубль, то с 1 июля минимальная цена увеличится до 299 рублей. Коньяк также подорожает: с 517 до 556 рублей. Отметим, что подорожание спиртных напитков связано не только с инфляцией, но и с государственной программой по борьбе с нелегальным алкоголем. Минимальные розничные цены на спиртное были введены в России в 2009 году, и с тех пор их регулярно индексируют. Магазинам нарушать установленные нормативы крайне невыгодно: за одну проданную по неправильной цене бутылку можно получить штраф до 100 тысяч рублей.
Речь идет о биометрических паспортах нового образца. За документ на ребенка до 14 лет с 1 июля придется заплатить 3 тысячи рублей (сейчас 2 тысячи). Документ для взрослого подорожает до 6 тысяч рублей (сейчас 5 тысяч). Госпошлина для документов старого образца не изменится — 1 тысяча и 2 тысячи рублей соответственно.
Кроме того, госпошлины увеличиваются для иностранцев, прибывающих на территорию России и оформляющих разрешение на работу, вид на жительство и гражданство.
Из хорошего: вырастут доходы у пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится на 8134 рублей 88 копеек — таков размер фиксированной выплаты, установленной в 2024 году. Отметим, что пенсия будет увеличена автоматически — подавать заявления в Соцфонд человеку не нужно.
Кроме того, с июля выплачивать пенсии по российским стандартам начнут военным пенсионерам в новых российских регионах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Государственная программа льготной ипотеки под 8% была принята в период пандемии коронавируса для поддержки строительной отрасли и россиян с небольшими доходами. Однако власти посчитали, что на сегодняшний день программа полностью выполнена и исчерпала себя. Одна из причин — злоупотребления со стороны людей, которые использовали этот инструмент не для улучшения жилищных условий, а для обогащения. Квартиры в новостройках зачастую скупались для сдачи в аренду, а не для проживания.
Однако после 1 июля продолжат действовать другие программы господдержки по ипотеке: это ипотека для IT-специалистов (ставка 5%), семейная ипотека (ставка 6%), сельская ипотека (ставка 3%), а также Арктическая и Дальневосточная ипотека (ставка 2%).
Платить без комиссии по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги теперь смогут:
С 1 июля гасить кредит станет проще: в первую очередь, это касается людей, которые имеют задолженность перед банком. Сейчас заемщики-должники вынуждены сначала гасить начисленные штрафы и пени. И только потом они приступают к выплате процентов по кредиту и суммы основного долга. С 1 июля 2024 года сначала будут выплачиваться проценты, затем — основной долг, и только потом — штрафы, наложенные финансовым учреждением.
Мы рассказали о самых важных изменениях в законодательстве, которые вступают в силу с 1 июля 2024 года. Кроме того, в России изменят правила начисления пособия по безработице, упростят условия для начисления накопительной пенсии и введут комиссию 0,5% для погашения микрозаймов с помощью карт «Мир».