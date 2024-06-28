Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины

С 1 июля изменится розничная цена на крепкий алкоголь — таковым считается спиртной напиток крепостью более 28 градусов. Если сейчас бутылку водки в розничном магазине можно приобрести за 281 рубль, то с 1 июля минимальная цена увеличится до 299 рублей. Коньяк также подорожает: с 517 до 556 рублей. Отметим, что подорожание спиртных напитков связано не только с инфляцией, но и с государственной программой по борьбе с нелегальным алкоголем. Минимальные розничные цены на спиртное были введены в России в 2009 году, и с тех пор их регулярно индексируют. Магазинам нарушать установленные нормативы крайне невыгодно: за одну проданную по неправильной цене бутылку можно получить штраф до 100 тысяч рублей.