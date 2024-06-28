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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Стало известно, что изменится для жителей Свердловской области с 1 июля

Что изменится с 1 июля 2024 года для свердловчан: пенсии, ЖКХ, госпошлины

28 июня 2024, 06:32
Фото: 1MI

Стало известно, что изменится для жителей Свердловской области с 1 июля

В начале третьего квартала 2024 года повысятся пенсии для некоторых категорий россиян, увеличится плата за жилищно-коммунальные услуги, а в образовании и здравоохранении подрастут зарплаты.

Повышение тарифов ЖКХ

Начнем с самого неприятного для свердловчан момента — роста цен на услуги ЖКХ. В Россию по нормативам тарифы индексируются раз в году именно с 1 июля. Жители Свердловской области будут платить за коммуналку в среднем на 9,8% больше. И это вполне приемлемый вариант: например, в Забайкальском крае тарифы проиндексируют сразу на 15%, в Москве — на 11%.

Больше всего подорожает газ, а вот электричество подрастет в цене незначительно.

Тарифы на услуги ЖКХ в Свердловской области вырастут от 9 до 13,8% с 1 июля
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В магазинах подорожает водка

С 1 июля изменится розничная цена на крепкий алкоголь — таковым считается спиртной напиток крепостью более 28 градусов. Если сейчас бутылку водки в розничном магазине можно приобрести за 281 рубль, то с 1 июля минимальная цена увеличится до 299 рублей. Коньяк также подорожает: с 517 до 556 рублей. Отметим, что подорожание спиртных напитков связано не только с инфляцией, но и с государственной программой по борьбе с нелегальным алкоголем. Минимальные розничные цены на спиртное были введены в России в 2009 году, и с тех пор их регулярно индексируют. Магазинам нарушать установленные нормативы крайне невыгодно: за одну проданную по неправильной цене бутылку можно получить штраф до 100 тысяч рублей.

Увеличится госпошлина за оформление загранпаспорта

Речь идет о биометрических паспортах нового образца. За документ на ребенка до 14 лет с 1 июля придется заплатить 3 тысячи рублей (сейчас 2 тысячи). Документ для взрослого подорожает до 6 тысяч рублей (сейчас 5 тысяч). Госпошлина для документов старого образца не изменится — 1 тысяча и 2 тысячи рублей соответственно.

Кроме того, госпошлины увеличиваются для иностранцев, прибывающих на территорию России и оформляющих разрешение на работу, вид на жительство и гражданство.

В июне еще можно заплатить госпошлину за загранпаспорт по старым расценкамВ июне еще можно заплатить госпошлину за загранпаспорт по старым расценкам
В июне еще можно заплатить госпошлину за загранпаспорт по старым расценкам
Фото: 1MI

Некоторым свердловчанам проиндексируют пенсии

Из хорошего: вырастут доходы у пенсионеров, которым в июне исполнилось 80 лет. Их пенсия увеличится на 8134 рублей 88 копеек — таков размер фиксированной выплаты, установленной в 2024 году. Отметим, что пенсия будет увеличена автоматически — подавать заявления в Соцфонд человеку не нужно.

Кроме того, с июля выплачивать пенсии по российским стандартам начнут военным пенсионерам в новых российских регионах — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В России отменяется льготная ипотека для покупки квартиры в новостройке

Государственная программа льготной ипотеки под 8% была принята в период пандемии коронавируса для поддержки строительной отрасли и россиян с небольшими доходами. Однако власти посчитали, что на сегодняшний день программа полностью выполнена и исчерпала себя. Одна из причин — злоупотребления со стороны людей, которые использовали этот инструмент не для улучшения жилищных условий, а для обогащения. Квартиры в новостройках зачастую скупались для сдачи в аренду, а не для проживания.

Однако после 1 июля продолжат действовать другие программы господдержки по ипотеке: это ипотека для IT-специалистов (ставка 5%), семейная ипотека (ставка 6%), сельская ипотека (ставка 3%), а также Арктическая и Дальневосточная ипотека (ставка 2%).

Отменяется комиссия при оплате ЖКУ для некоторых категорий

Платить без комиссии по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги теперь смогут:

  • пенсионеры;
  • участники боевых действий и члены их семей;
  • инвалиды;
  • взрослые члены многодетных семей.
Комиссии на оплату ЖКХ отменят для социально незащищенных категорийКомиссии на оплату ЖКХ отменят для социально незащищенных категорий
Комиссии на оплату ЖКХ отменят для социально незащищенных категорий
Фото: 1MI

Меняются условия погашения кредитов

С 1 июля гасить кредит станет проще: в первую очередь, это касается людей, которые имеют задолженность перед банком. Сейчас заемщики-должники вынуждены сначала гасить начисленные штрафы и пени. И только потом они приступают к выплате процентов по кредиту и суммы основного долга. С 1 июля 2024 года сначала будут выплачиваться проценты, затем — основной долг, и только потом — штрафы, наложенные финансовым учреждением.

Мы рассказали о самых важных изменениях в законодательстве, которые вступают в силу с 1 июля 2024 года. Кроме того, в России изменят правила начисления пособия по безработице, упростят условия для начисления накопительной пенсии и введут комиссию 0,5% для погашения микрозаймов с помощью карт «Мир».

Пенсии и пособия повысят тагильчанам 1 июня: кого коснутся изменения
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