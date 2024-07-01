Пенсионерка в Реже заявила о связи с ООН и подожгла свою квартиру

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Пожилая женщина заявила, что она работает в ООН и является женой президента, а затем разожгла огонь в своей квартире. По словам очевидцев, когда из окна был виден дым, горожанка показывала прохожим иконы, рассказал ТВ-канал «Четвертый канал».
Жильцы дома, где живет пенсионерка, рассказали, что у нее часто случаются приступы агрессии, а также она нецензурно ругается и создает конфликты. При этом у нее есть четверо детей, но поддерживает связь с ней только одна дочь, которая носит ей продукты.
Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге обнаженная женщина сидела на подоконнике, требовала вернуть ей детей и резала себя осколком стекла. При этом ее дети живут с ней.