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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Пенсионерка в Реже заявила о связи с ООН и подожгла свою квартиру

Пенсионерка в Реже заявила о связи с ООН и подожгла свою квартиру

1 июля 2024, 11:07
Фото: Изображение Midjourney
В Реже местная жительница подожгла свою квартиру, при этом заявив о своей причастности к ООН. Инцидент произошел на улице Калинина.

Пожилая женщина заявила, что она работает в ООН и является женой президента, а затем разожгла огонь в своей квартире. По словам очевидцев, когда из окна был виден дым, горожанка показывала прохожим иконы, рассказал ТВ-канал «Четвертый канал».

Жильцы дома, где живет пенсионерка, рассказали, что у нее часто случаются приступы агрессии, а также она нецензурно ругается и создает конфликты. При этом у нее есть четверо детей, но поддерживает связь с ней только одна дочь, которая носит ей продукты.

Напомним, в апреле 2024 года в Екатеринбурге обнаженная женщина сидела на подоконнике, требовала вернуть ей детей и резала себя осколком стекла. При этом ее дети живут с ней.

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