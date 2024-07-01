Пенсионерка в Реже заявила о связи с ООН и подожгла свою квартиру

Жильцы дома, где живет пенсионерка, рассказали, что у нее часто случаются приступы агрессии, а также она нецензурно ругается и создает конфликты. При этом у нее есть четверо детей, но поддерживает связь с ней только одна дочь, которая носит ей продукты.