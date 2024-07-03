Опрос ВТБ: россияне поддерживают использование ИИ в спортивной журналистике

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Такой вывод был сделан по результатам опроса, проведенного аналитиками накануне Международного дня спортивного журналиста, пишет newsnn.ru.
46% опрошенных считают, что ИИ может стать отличным вспомогательным инструментом для спортивных журналистов, а 20% полагают, что конкуренция с ИИ повысит профессионализм в этой сфере. 27% респондентов готовы смотреть трансляции спортивных событий с комментариями цифрового обозревателя при условии высокого качества работы. При этом 20% уверены, что всегда смогут распознать контент, созданный ИИ, а 37% думают, что смогут отличить такой контент. 10% считают, что в будущем работа ИИ и человека будет неразличима.
Лишь 14% респондентов уверены, что ИИ способен самостоятельно создавать качественные спортивные новости, тогда как 11% категорически против использования ИИ в спортивной журналистике. 10% считают, что ИИ может работать на трансляциях только в паре с живым комментатором, а 23% выступают против допуска ИИ к комментированию спортивных мероприятий.
Банк ВТБ активно поддерживает российский спорт, выступая спонсором различных соревнований и оказывая системную поддержку спортивным ассоциациям и командам. Руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин подчеркнул, что развитие ИИ — это глобальный тренд последнего десятилетия, который будет только усиливаться. Он отметил, что ИИ не заменит человека в профессии, а станет дополнением, улучшая результаты работы. ВТБ активно развивает ИИ, ежедневно внедряя и тестируя новые технологии в этой области.