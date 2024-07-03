Опрос ВТБ: россияне поддерживают использование ИИ в спортивной журналистике

46% опрошенных считают, что ИИ может стать отличным вспомогательным инструментом для спортивных журналистов, а 20% полагают, что конкуренция с ИИ повысит профессионализм в этой сфере. 27% респондентов готовы смотреть трансляции спортивных событий с комментариями цифрового обозревателя при условии высокого качества работы. При этом 20% уверены, что всегда смогут распознать контент, созданный ИИ, а 37% думают, что смогут отличить такой контент. 10% считают, что в будущем работа ИИ и человека будет неразличима.