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Опрос ВТБ: россияне поддерживают использование ИИ в спортивной журналистике

Опрос ВТБ: россияне поддерживают использование ИИ в спортивной журналистике

3 июля 2024, 11:45
Фото: 1MI
Большая часть опрошенных ВТБ и банком «Открытие» россиян считают, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут стать полезным инструментом для спортивных журналистов, но категорически против, чтобы ИИ самостоятельно создавал спортивный контент.

Такой вывод был сделан по результатам опроса, проведенного аналитиками накануне Международного дня спортивного журналиста, пишет newsnn.ru.

46% опрошенных считают, что ИИ может стать отличным вспомогательным инструментом для спортивных журналистов, а 20% полагают, что конкуренция с ИИ повысит профессионализм в этой сфере. 27% респондентов готовы смотреть трансляции спортивных событий с комментариями цифрового обозревателя при условии высокого качества работы. При этом 20% уверены, что всегда смогут распознать контент, созданный ИИ, а 37% думают, что смогут отличить такой контент. 10% считают, что в будущем работа ИИ и человека будет неразличима.

Лишь 14% респондентов уверены, что ИИ способен самостоятельно создавать качественные спортивные новости, тогда как 11% категорически против использования ИИ в спортивной журналистике. 10% считают, что ИИ может работать на трансляциях только в паре с живым комментатором, а 23% выступают против допуска ИИ к комментированию спортивных мероприятий.

Банк ВТБ активно поддерживает российский спорт, выступая спонсором различных соревнований и оказывая системную поддержку спортивным ассоциациям и командам. Руководитель департамента анализа данных и моделирования, старший вице-президент ВТБ Максим Коновалихин подчеркнул, что развитие ИИ — это глобальный тренд последнего десятилетия, который будет только усиливаться. Он отметил, что ИИ не заменит человека в профессии, а станет дополнением, улучшая результаты работы. ВТБ активно развивает ИИ, ежедневно внедряя и тестируя новые технологии в этой области.

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