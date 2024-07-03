Председатель ЕР: Секретари партийных отделений — наша опора во всем

Сейчас мы проводим мероприятия в рамках Года первичных отделений и многие из них проходят в штабе общественной поддержки. Партийцы поддерживают бойцов СВО и их семьи, передают дополнительную помощь, организовывают шахматные турниры, образовательные мероприятия и другие акции. Самым масштабным станет форум первичных отделений, который объединит более двух тысяч секретарей. Первички — это наш костяк. Мы продолжим создавать возможности для реализации идей и проектов секретарей первичных отделений в регионе», — рассказал заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России», руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» в Свердловской области Михаил Клименко.