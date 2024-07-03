Председатель ЕР: Секретари партийных отделений — наша опора во всем

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По словам Дмитрия Медведева, 2024 год объявлен Годом первичных отделений партии, сообщает издание mkset.ru. Секретари и активисты отделений являются опорой для партии во всем. Они решают задачи партии и государства на местах, и имеют лучшее понимание проблем, с которыми сталкиваются на территориях.
Председатель партии «Единая Россия» отметил, что совет первичных отделений должен стать площадкой, на которой секретари будут предлагать инициативы и доносить их руководству партии без лишних бюрократических процедур.
Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин подчеркнул, что состав совета первичных отделений будет постоянно обновляться, чтобы как можно больше людей привлечь к его работе.
Изначальный состав совета включает 54% мужчин, 46% женщин и 30% молодежи. Семь секретарей первичных отделений принимали участие в специальной военной операции. Кроме того, Сидякин напомнил, что в партии «Единая Россия» имеется 86 тысяч первичных отделений.
Он сообщил о системном обновлении первичного звена с 2022 года. За это время проведен аудит кадров, внедрены новые форматы стратегических сессий и форумов секретарей первичных отделений, которые теперь проводятся регулярно. Кроме того, был организован конкурс секретарей первичек, создана «скамейка запасных». Одновременно реализуется грантовая поддержка первичного звена, запущены образовательные проекты для секретарей первичных отделений.
Первое заседание совета состоится 19 сентября текущего года. В течение года партия сосредоточится на обучении секретарей первичных отделений на базе высшей партийной школы и внедрит обновленную систему их мотивации и профессионального роста.
На сайте ER.RU пишут, что ежегодно партия «Единая Россия» проводит конкурс общественно значимых проектов для первичных отделений. Победители получают гранты, которые предназначены для благоустройства общественных территорий, строительства детских и спортивных площадок, поддержки социально значимых проектов, творческих объединений и многого другого.
«Наш регион объединяет около 2,5 тыс. первичных отделений. В них состоят более 48 тысяч членов партии и более 13 тысяч сторонников. Свердловское отделение ведет постоянную работу по поддержке первичек. В 2023 году в Екатеринбурге был организован конкурс проектов первичных отделений партии. Благодаря проекту секретарь первичного отделения № 25/1341 Людмила Голубова разработала и реализовала проект по озеленению и благоустройству придомовой территории в одном из дворов Екатеринбурга.
Сейчас мы проводим мероприятия в рамках Года первичных отделений и многие из них проходят в штабе общественной поддержки. Партийцы поддерживают бойцов СВО и их семьи, передают дополнительную помощь, организовывают шахматные турниры, образовательные мероприятия и другие акции. Самым масштабным станет форум первичных отделений, который объединит более двух тысяч секретарей. Первички — это наш костяк. Мы продолжим создавать возможности для реализации идей и проектов секретарей первичных отделений в регионе», — рассказал заместитель секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России», руководитель штаба общественной поддержки «Единой России» в Свердловской области Михаил Клименко.