Литературный квартал в Екатеринбурге откроется после ремонта

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Благоустройство планируется закончить в этом году ко Дню города, а затем начать новый этап, во время которого будет оборудовано кафе и реконструирована Пролетарская улица под зону для пешеходов, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
По словам вице-мэра Рустама Галямова, сейчас в квартале стоят небольшие архитектурные формы с музыкальными инструментами, а также благоустроены дорожки для пешеходов. Кроме того, на территории высадили растения, а также привезли часть ворот с изображением персонажей произведений писателей Урала.
Напомним, до конца сентября 2024 года в Нижнем Тагиле будет благоустроена дворовая территория на проспекте Строителей.