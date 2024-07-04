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Литературный квартал в Екатеринбурге откроется после ремонта

Литературный квартал в Екатеринбурге откроется после ремонта

4 июля 2024, 06:40
Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга
В Екатеринбурге планируется открытие Литературного квартала, где проводятся реконструкционные работы. Изначально ремонт должен был быть закончен к 300-летию города в 2023 году, но открытие пришлось перенести на год позже.

Благоустройство планируется закончить в этом году ко Дню города, а затем начать новый этап, во время которого будет оборудовано кафе и реконструирована Пролетарская улица под зону для пешеходов, рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: Алина Шешеня / Администрация Екатеринбурга

По словам вице-мэра Рустама Галямова, сейчас в квартале стоят небольшие архитектурные формы с музыкальными инструментами, а также благоустроены дорожки для пешеходов. Кроме того, на территории высадили растения, а также привезли часть ворот с изображением персонажей произведений писателей Урала.

Напомним, до конца сентября 2024 года в Нижнем Тагиле будет благоустроена дворовая территория на проспекте Строителей.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Кафе#Пешеходы#Дорога#Город#Благоустройство#Реконструкция#Ремонт#Озеленение#Музыкальные инструменты#Растения#Екатеринбург
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