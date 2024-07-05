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Updated Сегодня, 06:53

Сундуки и иконы ручной работы из музея Невьянска представили в Грозном

Сундуки и иконы ручной работы из музея Невьянска представили в Грозном

5 июля 2024, 06:51
Фото: Невьянский историко-архитектурный музей
Более 300 предметов из музея Невьянска отправились на выставку в столице Чеченской республики Грозном. Выставка открылась 3 июля 2024 года.

Посетители выставки смогут увидеть иконы, сундуки, металлические и керамические предметы, а также макет наклонной башни Невьянска. Все эти изделия ручной работы, рассказали в пресс-службе Невьянского музея.

Фото: Невьянский историко-архитектурный музей

Культурное мероприятие проходит в Мемориальном комплексе славы. Выставка будет длиться на протяжении полутора месяца до 18 августа, а затем ее отправят в Тобольск.

Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле состоялся показ коллекции одежды из вторсырья. Он проходил в музее изобразительных искусств.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Культура#Нижний Тагил#Выставка#Искусство#Музей#Невьянск#Иконы#Ручная работа#Екатеринбург#Грозный
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