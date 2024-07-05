Сундуки и иконы ручной работы из музея Невьянска представили в Грозном

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
Посетители выставки смогут увидеть иконы, сундуки, металлические и керамические предметы, а также макет наклонной башни Невьянска. Все эти изделия ручной работы, рассказали в пресс-службе Невьянского музея.
Культурное мероприятие проходит в Мемориальном комплексе славы. Выставка будет длиться на протяжении полутора месяца до 18 августа, а затем ее отправят в Тобольск.
Напомним, в июне 2024 года в Нижнем Тагиле состоялся показ коллекции одежды из вторсырья. Он проходил в музее изобразительных искусств.