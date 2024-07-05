Уроженец Китая пытался незаконно вывезти из Екатеринбурга 20 маршрутизаторов

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Мужчина прошел в «зеленый коридор», при этом сообщив, что у него нет вещей, которые надо декларировать. При досмотре багажа таможенники обнаружили партию маршрутизаторов, которая весила 11 килограммов, рассказали в пресс-службе уральской таможни.
По словам иностранца, он работает в китайской организации и искал в Екатеринбурге покупателей. О том, что багаж надо было декларировать, он не знал. Сейчас ему могут назначит штраф и конфисковать товар.
Напомним, женщина пыталась нелегально вывезти из Екатеринбурга в Узбекистан сувенирные товары для проведения мероприятия. Продукцию у нее изъяли.