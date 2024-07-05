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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Уроженец Китая пытался незаконно вывезти из Екатеринбурга 20 маршрутизаторов

Уроженец Китая пытался незаконно вывезти из Екатеринбурга 20 маршрутизаторов

5 июля 2024, 11:07
Фото: Уральское таможенное управление
Житель Китая пытался нелегально вывезти из Екатеринбурга партию маршрутизаторов в Пекин. Это заметили в аэропорту Кольцово.

Мужчина прошел в «зеленый коридор», при этом сообщив, что у него нет вещей, которые надо декларировать. При досмотре багажа таможенники обнаружили партию маршрутизаторов, которая весила 11 килограммов, рассказали в пресс-службе уральской таможни.

По словам иностранца, он работает в китайской организации и искал в Екатеринбурге покупателей. О том, что багаж надо было декларировать, он не знал. Сейчас ему могут назначит штраф и конфисковать товар.

Напомним, женщина пыталась нелегально вывезти из Екатеринбурга в Узбекистан сувенирные товары для проведения мероприятия. Продукцию у нее изъяли.

Мужчина пытался вывезти пять телефонов из Екатеринбурга в Узбекистан
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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Штраф#Таможня#Продукция#Китай#Таможенники#Декларация#Конфискация#Товар#18+#Екатеринбург#Инцидент
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