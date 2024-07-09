Банда мигрантов в Екатеринбурге получила в сумме 100 лет за подготовку терроризма

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:39
Всего в банде было 15 человек. 10 из них выдворили из страны, а пятерым предъявили обвинение в организации террористической группировки, рассказали в пресс-службе регионального военного суда.
Известно, что лидеры группировки привлекли к своей деятельности троих человек, убедив их в необходимости подготовить теракты. Они сделали взрывчатку, положили ее в свертки, а затем складывали ее в местах, которые были заранее подготовлены.
Суд приговорил Дустова к 17 годам тюрьмы, Шахромджона — к 16 годам тюремного заключения. Авезов проведет в местах лишения свободы 18 лет. Руководителям группировки — Сангинмуроду и Сангчарову — назначили 24 и 25 лет лишения свободы.
Напомним, в мае 2024 года в Екатеринбурге был вынесен приговор мужчине, который обвинялся в групповой подготовке теракта на Тюменской ТЭЦ. Он проведет в тюрьме восемь лет.