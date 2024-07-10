tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:41

Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели

Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели

10 июля 2024, 03:41
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге перенесли суд перенесли суд по делу шестилетнего Далера из-за неявки экспертов. Заседание должно было состояться 9 июля 2024 года.

На заседание явились опекун погибшего ребенка Александр Наумов, правозащитник Жанна Калегина и представитель интересов семьи Далера Александр Дмитриенко, пишет «КП-Екатеринбург».

По словам Дмитриенко, в суд не пришла эксперт по когнитивным технологиям. В связи с этим заседание решили перенести на 22 июля. Кроме того, защитник потерпевших сообщил, что они подадут ходатайство о том, чтобы был назначен другой специалист.

Напомним, в июне 2024 года стало известно, что Александр Наумов знал о смерти мальчика от своей жены и предложил ей забетонировать сумку с его телом в гараже.

Жестоко истязала: опекунша Далера из Екатеринбурга ответит по семи уголовным статьям
Узнать подробнее
Читайте также:
Опекун погибшего Далера в Екатеринбурге рассказал о смерти ребенкаИзвестны новые подробности по делу 6-летнего Далера в ЕкатеринбургеРасследование по делу шестилетнего Далера в Екатеринбурге завершено
#Елизавета Зиборова#Дети#Смерть#Суд#Уголовное дело#Криминал#Следствие#ЧП#Эксперт#Перенос#18+#Екатеринбург#Инцидент#Судебное заседание#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Неявка
Подпишитесь
Бесшумно и быстро: спасатель рассказал TagilCity.ru о причинах гибели детей в воде
Вчера, 10:22
Высокие цены, грязное море и драки: беспредел на курортах Черного моря в 2024 году
Вчера, 12:05
«Поймать за хвост Жар-птицу». Тагильчане поделились стратегиями выигрыша в лотерею
Вчера, 14:46
На благо города: свыше 250 новых педагогов будут преподавать в школах Нижнего Тагила
Вчера, 13:30
В воде были без взрослых: тагильские полицейские не разрешили детям искупаться
Вчера, 15:56
Михаил Мишустин приехал в Екатеринбург на международную выставку «Иннопром»
Вчера, 11:46