Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели

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Published Сегодня, 03:41
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На заседание явились опекун погибшего ребенка Александр Наумов, правозащитник Жанна Калегина и представитель интересов семьи Далера Александр Дмитриенко, пишет «КП-Екатеринбург».
По словам Дмитриенко, в суд не пришла эксперт по когнитивным технологиям. В связи с этим заседание решили перенести на 22 июля. Кроме того, защитник потерпевших сообщил, что они подадут ходатайство о том, чтобы был назначен другой специалист.
Напомним, в июне 2024 года стало известно, что Александр Наумов знал о смерти мальчика от своей жены и предложил ей забетонировать сумку с его телом в гараже.