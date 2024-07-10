Суд по делу 6-летнего Далера в Екатеринбурге отложили почти на две недели

По словам Дмитриенко, в суд не пришла эксперт по когнитивным технологиям. В связи с этим заседание решили перенести на 22 июля. Кроме того, защитник потерпевших сообщил, что они подадут ходатайство о том, чтобы был назначен другой специалист.