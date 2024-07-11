tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Жительница Екатеринбурга рассказала о плохом состоянии кота из-за ветеринаров

«Наш кот умирает»: женщина в Екатеринбурге винит ветеринаров в состоянии ее кота

11 июля 2024, 10:20
Фото: Изображение Midjourney

Жительница Екатеринбурга рассказала о плохом состоянии кота из-за ветеринаров

В Екатеринбурге местная жительница пожаловалась на ветеринарную клинику, где ухудшили состояние ее кота. Женщина обратилась в клинику вместе с питомцем 3 июля 2024 года.

Врач обнаружил, что у кота больной зуб, который нужно удалить. По словам женщины, также он назначил анализ крови и УЗИ сердца и порекомендовал обратиться к стоматологу, чтобы он провел полную санацию рта.

При этом для посещения стоматолога нужно еще сдать анализ мочи. Екатеринбурженка рассказала, что стоимость всех услуг составит семь тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Затем ветеринар забрал у посетительницы животное и сказал, что ей нужно приехать за ним к 20:00 вечера. Однако женщина приехала на пару часов раньше. Сотрудник клиники ей сообщил, что сейчас кот под наркозом и стоматолог проведет ему санацию рта. При этом он отметил, что стоимость повысится до 11-12 тысяч.

Через некоторое время стоматолог сказала, что санацию она уже провела. Женщину это смутило, так как специалист, который принимал, говорил, что понадобится анализ мочи, но обошлось и без него. Вскоре ей отдали кота. Горожанка заплатила 14 396 рублей. Однако на этом история не закончилась.

Спустя несколько дней кот перестал есть и пить, а также посещать свой туалет и ходить по дому. Два дня назад у животного начались судороги и хозяйка повезла его в ветстанцию. Коту измерили температуру, которая оказалась высокой — 41,2. Ему поставили жаропонижающий и обезболивающий препараты и дали антибиотик. Однако состояние не улучшилось.

Тогда женщина обратилась в другую клинику. Врач после осмотра сказал, что коту сделали очень сильный наркоз, который делают при полостных операция, и его недомогание — последствия этого наркоза. Кроме того, у питомца потекли из носа гнойные сопли. Назначенное лечение его состояние не улучшает, а врачи предполагают, что животное скоро погибнет.

Напомним, осенью 2023 года в Нижнем Тагиле местная жительница рассказала о том, что ее собака умерла в ветклинике во время операции по удалению зуба. По предположению горожанки, собаке ввели слишком большую дозу наркоза.

В ветклинике в Екатеринбурге коту сломали лапу
Узнать подробнее
Читайте также:
Ветеринарную клинику в Перми обвинили в смерти почти 30 животныхАвтомобилист в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом сбил собаку и скрылсяЛось выбежал на дорогу в Нижнем Тагиле и попал под колеса машины
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Лечение#Ветеринарная клиника#ЧП#Жалобы#Кот#Животное#Ветеринары#18+#Екатеринбург#Стоматолог#Инцидент#Судороги#Анализы
Подпишитесь
Стали известны адреса, где в Тагиле кронируют деревья и высадят новые тополя без пуха
Сегодня, 09:00
В Свердловской области мужчина сжег дом своей тещи: теперь выплатит ей 10 млн
Сегодня, 08:45
Осадки и похолодание ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 03:31
У 128 жителей Свердловской области подозревается клещевой энцефалит
Сегодня, 03:56
Дорожники в Свердловской области выплатят семье 262 тысячи за ДТП из-за ямы на дороге
Сегодня, 04:47
Житель Красноуфимска выплатит 60 тысяч мальчику за нападение его собаки
Сегодня, 05:53