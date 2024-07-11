«Наш кот умирает»: женщина в Екатеринбурге винит ветеринаров в состоянии ее кота

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Врач обнаружил, что у кота больной зуб, который нужно удалить. По словам женщины, также он назначил анализ крови и УЗИ сердца и порекомендовал обратиться к стоматологу, чтобы он провел полную санацию рта.
При этом для посещения стоматолога нужно еще сдать анализ мочи. Екатеринбурженка рассказала, что стоимость всех услуг составит семь тысяч рублей, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Затем ветеринар забрал у посетительницы животное и сказал, что ей нужно приехать за ним к 20:00 вечера. Однако женщина приехала на пару часов раньше. Сотрудник клиники ей сообщил, что сейчас кот под наркозом и стоматолог проведет ему санацию рта. При этом он отметил, что стоимость повысится до 11-12 тысяч.
Через некоторое время стоматолог сказала, что санацию она уже провела. Женщину это смутило, так как специалист, который принимал, говорил, что понадобится анализ мочи, но обошлось и без него. Вскоре ей отдали кота. Горожанка заплатила 14 396 рублей. Однако на этом история не закончилась.
Спустя несколько дней кот перестал есть и пить, а также посещать свой туалет и ходить по дому. Два дня назад у животного начались судороги и хозяйка повезла его в ветстанцию. Коту измерили температуру, которая оказалась высокой — 41,2. Ему поставили жаропонижающий и обезболивающий препараты и дали антибиотик. Однако состояние не улучшилось.
Тогда женщина обратилась в другую клинику. Врач после осмотра сказал, что коту сделали очень сильный наркоз, который делают при полостных операция, и его недомогание — последствия этого наркоза. Кроме того, у питомца потекли из носа гнойные сопли. Назначенное лечение его состояние не улучшает, а врачи предполагают, что животное скоро погибнет.
Напомним, осенью 2023 года в Нижнем Тагиле местная жительница рассказала о том, что ее собака умерла в ветклинике во время операции по удалению зуба. По предположению горожанки, собаке ввели слишком большую дозу наркоза.