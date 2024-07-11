«Наш кот умирает»: женщина в Екатеринбурге винит ветеринаров в состоянии ее кота

Затем ветеринар забрал у посетительницы животное и сказал, что ей нужно приехать за ним к 20:00 вечера. Однако женщина приехала на пару часов раньше. Сотрудник клиники ей сообщил, что сейчас кот под наркозом и стоматолог проведет ему санацию рта. При этом он отметил, что стоимость повысится до 11-12 тысяч.